Giải đấu đầu tiên sau hợp nhất Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng

DTF Danang Tennis Open 2026 - Hòa Bình Cup quy tụ hơn 400 vận động viên tham dự.

Theo Ban Tổ chức, giải nhằm tạo sân chơi giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ cho cộng đồng quần vợt; đồng thời từng bước chuẩn hóa công tác tổ chức thi đấu, quản lý điểm trình vận động viên, hướng đến xây dựng môi trường thi đấu công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp.

Ban Tổ chức định hướng DTF Danang Tennis Open trở thành giải đấu thường niên, góp phần phát triển phong trào quần vợt và tăng cường kết nối giữa Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng, các CLB, doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng quần vợt.