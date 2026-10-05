Học sinh Việt Nam giành 6 HCV kỳ thi Olympic thiên văn, vật lý thiên văn quốc tế

Chiều 4/10/2026, tại Đại học Phenikaa đã diễn ra lễ bế mạc kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 - năm 2026 (IOAA 2026).

Đây là lần đầu tiên IOAA được tổ chức tại Việt Nam với hơn 300 thí sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 51 huy chương Vàng, 48 huy chương Bạc, 60 huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Đội tuyển Việt Nam gồm 10 thí sinh giành thành tích ấn tượng tại kỳ thi khi 100% thành viên đều giành giải thưởng, với 6 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc./.