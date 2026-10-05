Nhận định bóng đá Trung Quốc vs Tajikistan: Wei Shihao và áp lực đứng dậy sau cú sốc 0-5

Thông tin trận đấu Trung Quốc vs Tajikistan hôm nay 6/10/2026

Nhận định thắng thua Trung Quốc vs Tajikistan

Trung Quốc bước vào trận đấu cuối cùng tại Chongqing với áp lực lớn hơn nhiều so với thời điểm giải khởi tranh. Thất bại 0-5 trước Palestine không đơn thuần là một kết quả xấu, bởi đội chủ nhà để đối thủ ghi ba bàn ngay trong hiệp một và tiếp tục thủng lưới sau giờ nghỉ. Palestine có 7 cú sút trúng đích trong trận đấu đó, qua đó cho thấy hệ thống phòng ngự Trung Quốc gặp vấn đề rõ rệt khi đối phương tăng tốc.

Điểm đáng nói là Trung Quốc không hoàn toàn thiếu cơ hội. Tao Qianglong có thời điểm tiếp cận được khung thành, trong khi Wang Shangyuan, Liu Yang và những cầu thủ phía trên vẫn tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, khoảng cách giữa việc đưa bóng tới khu vực nguy hiểm và biến cơ hội thành bàn thắng vẫn khá lớn.

Wei Shihao vì vậy có thể trở thành mắt xích quan trọng ở trận này. Khả năng di chuyển rộng, xử lý trong không gian hẹp và kết nối với Wang Ziming giúp Trung Quốc có thêm phương án thay vì chỉ đưa bóng trực diện vào khu vực cấm địa. Khi chơi trên sân nhà và cần phản ứng sau trận thua đậm, đội bóng áo đỏ nhiều khả năng sẽ cố gắng đẩy tốc độ lên cao hơn ngay từ đầu.

Tajikistan cũng không đến Chongqing với trạng thái tốt nhất. Đội bóng Trung Á vừa để Palestine đánh bại 4-2 trong trận đấu mà họ hai lần vượt lên dẫn trước. Sheriddin Boboev và Nozim Babajanov cho thấy Tajikistan vẫn đủ khả năng gây nguy hiểm ở phần sân đối phương, nhưng bốn bàn thua lại phơi bày sự thiếu chắc chắn trong khả năng bảo vệ lợi thế.

Đây chính là điểm Trung Quốc có thể khai thác. Nếu duy trì được sức ép đủ lâu, đặc biệt ở hai hành lang, đội chủ nhà có khả năng buộc hàng phòng ngự Tajikistan phải lùi sâu và xử lý liên tục quanh khu vực cấm địa. Vấn đề nằm ở việc Trung Quốc phải tránh để đội hình bị kéo giãn như trận gặp Palestine.

Tajikistan nhiều khả năng không tranh chấp quyền kiểm soát bóng bằng mọi giá. Đội bóng của HLV Igor Angelovski có thể chủ động giữ đội hình gọn, sau đó sử dụng Babajanov, Boboev hoặc Shervoni Mabatshoev để khai thác những khoảng trống xuất hiện khi Trung Quốc dâng cao.

Thành tích đối đầu đem lại chút lợi thế tinh thần cho đội chủ nhà. Trung Quốc từng thắng Tajikistan 1-0 năm 2019 và hai đội sau đó hòa 0-0 tại Asian Cup 2024. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa hai đội không đủ lớn để Trung Quốc có thể nhập cuộc với tâm lý chủ quan.

Lợi thế sân Chongqing cùng động lực sửa sai giúp Trung Quốc nhỉnh hơn, nhưng nếu khả năng dứt điểm vẫn thiếu chính xác và hàng phòng ngự tiếp tục để lộ khoảng trống, Tajikistan hoàn toàn có thể khiến đội chủ nhà trải qua một trận đấu khó chịu.

Dự đoán số bàn thắng Trung Quốc vs Tajikistan

Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước trận, Trung Quốc ghi 5 bàn và nhận 9 bàn thua. Tajikistan có 7 bàn nhưng cũng để lọt lưới 8 lần. Những con số này phản ánh điểm chung của hai đội: hệ thống phòng ngự chưa ổn định trong khi hiệu quả tấn công chỉ ở mức vừa phải.

Tajikistan đã ghi hai bàn trước Palestine nhưng không thể bảo vệ lợi thế, còn Trung Quốc vừa trải qua trận đấu không ghi bàn dù vẫn tạo được một số cơ hội. Khả năng trận đấu diễn ra với nhịp độ vừa phải và được quyết định bởi một vài tình huống cụ thể cao hơn kịch bản rượt đuổi quá cởi mở.

Dự đoán số bàn: khoảng 2 bàn.

Thông tin lực lượng Trung Quốc vs Tajikistan

Trung Quốc chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt mới đáng chú ý. Yan Junling, Tyias Browning, Liu Yang, Wang Shangyuan, Wei Shihao và Wang Ziming đều là những phương án quan trọng trong bộ khung của đội chủ nhà.

Tajikistan cũng có lực lượng tương đối đầy đủ. Rustam Yatimov tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý trong khung thành, phía trên có Vakhdat Khanonov, Parvizdzhon Umarbayev, Sheriddin Boboev và Nozim Babajanov.

Phong độ gần đây của Trung Quốc vs Tajikistan

Trung Quốc đang cần một phản ứng rõ ràng hơn sau chuỗi kết quả không ổn định. Tajikistan có hiệu suất ghi bàn nhỉnh hơn nhưng hàng thủ cũng chưa đem lại cảm giác an toàn.

Kết quả đối đầu Trung Quốc vs Tajikistan gần nhất

Hai cuộc gặp gần nhất chỉ có một bàn thắng, cho thấy cặp đấu này thường không tạo ra cách biệt lớn.

Đội hình xuất phát Trung Quốc vs Tajikistan dự kiến

Trung Quốc: Yan Junling; Zhang Aihui, Tyias Browning, Wei Zhen, Liu Yang; Chen Pu, Wang Shangyuan, Huang Jiahui, Xie Wenneng; Wei Shihao, Wang Ziming.

Tajikistan: Yatimov; Khanonov, Dzhuraboev, Karomatullozoda, Islomov; Umarbayev, Nazarov; Mabatshoev, Babajanov, Boboev.

Trung Quốc có thể chuyển sang cách chơi trực diện hơn nếu gặp khó trong việc xuyên qua tuyến giữa Tajikistan. Đội khách nhiều khả năng ưu tiên giữ cự ly và tìm kiếm cơ hội từ các tình huống chuyển trạng thái.

Thống kê đáng chú ý Trung Quốc vs Tajikistan

Dự đoán tỷ số Trung Quốc vs Tajikistan

Trung Quốc có lợi thế sân nhà và động lực lớn để sửa sai, nhưng thất bại 0-5 cho thấy đội bóng này chưa thể giải quyết các vấn đề phòng ngự chỉ trong một vài ngày. Tajikistan cũng có những mũi tấn công đủ khả năng gây sức ép nếu được trao khoảng trống.

Khả năng hai đội tạo ra thế trận giằng co khá cao. Trung Quốc có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Tajikistan đủ sức giữ trận đấu ở trạng thái cân bằng.

Dự đoán: Trung Quốc 1-1 Tajikistan.