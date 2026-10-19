Highlight CAHN vs Hà Nội: Derby Thủ đô nghẹt thở
Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước CAHN tại vòng 4 V.League 2026/27. Trong hiệp một, phút 18 Xuân Mạnh dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho đội khách. Sang đầu hiệp hai, Đình Bắc kiến tạo để Leo Artur ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Văn Tùng lập công ở phút 49, giúp Hà Nội FC một lần nữa vượt lên dẫn trước. Trong thời gian còn lại, CAHN đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thành công, qua đó nhận thất bại 1-2 trong trận derby Thủ đô. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/highlight-cahn-vs-ha-noi-derby-thu-do-nghet-tho-276879.html