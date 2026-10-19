Bóng đá nữ TP.HCM:Khi khát vọng là nền tảng của thành công

Đỉnh cao không dành cho sự tự mãn

Có những chức vô địch chỉ được quyết định sau cuộc đua nghẹt thở đến vòng đấu cuối cùng, nhưng cũng có những lần đăng quang sớm như lời khẳng định về đẳng cấp của nhà vua. Với TP.HCM I, danh hiệu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đội bóng vẫn duy trì vị thế thống trị dù lực lượng không còn vượt trội như giai đoạn đỉnh cao.

Sau “ngôi hậu” thứ 15, TP.HCM I sẽ hướng đến thử thách lớn hơn tại đấu trường châu lục. Ảnh: Đoàn Nhật

HLV Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ vui rằng đội bóng vô địch mùa này khá nhẹ nhàng, dù lực lượng không tốt bằng những năm trước. Đằng sau câu nói ấy là thực tế đáng suy ngẫm, TP.HCM I không còn có thể dựa hoàn toàn vào ưu thế nhân sự, nhưng vẫn biết cách vượt qua các đối thủ để về đích sớm.

Những trụ cột như Huỳnh Như, Thu Thảo, Thùy Trang hay Bảo Châu đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, trong khi các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm và khẳng định mình.

Sự chuyển tiếp giữa các thế hệ vì thế đặt ra không ít thách thức. Tuy nhiên, đội bóng vẫn giữ được sự ổn định nhờ những cầu thủ dày dạn trận mạc, lối chơi có tính tổ chức và khả năng ứng phó với áp lực.

Khi khoảng cách về chất lượng đội hình không còn quá lớn, kinh nghiệm và tâm lý thi đấu thường tạo nên khác biệt. TP.HCM I hiểu lúc nào cần kiểm soát nhịp độ, khi nào phải kiên nhẫn và cách tận dụng cơ hội trong những thời điểm quyết định.

Đó là những phẩm chất không thể hình thành trong ngày một ngày hai, mà được tích lũy qua nhiều mùa giải, từ những trận đấu căng thẳng đến hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Giành một danh hiệu đã khó, bảo vệ thành công còn khó hơn. Duy trì sự thống trị qua nhiều năm, trong khi lực lượng liên tục thay đổi, đòi hỏi một nền tảng chuyên môn và tinh thần đủ vững chắc.

TP.HCM I đã chứng minh rằng thành công bền vững không chỉ đến từ những cá nhân xuất sắc, mà còn phụ thuộc vào khả năng duy trì bản sắc và truyền lại tinh thần chiến đấu cho lớp kế cận.

Một trong những đối thủ khó vượt qua nhất của nhà vô địch đôi khi không nằm ở phía bên kia sân, mà chính là sự tự mãn. Khi liên tục đứng trên bục cao nhất, một tập thể rất dễ xem chiến thắng là điều hiển nhiên, từ đó đánh mất động lực cải thiện bản thân.

TP.HCM I dường như đã tìm được cách tránh cái bẫy ấy. Theo HLV Đoàn Thị Kim Chi, chức vô địch vẫn là mục tiêu hàng đầu của đội trước mỗi mùa giải, bất kể đã giành bao nhiêu danh hiệu. Quan điểm này cho thấy khát vọng chinh phục vẫn được đặt lên trên sự hài lòng với thành tích quá khứ.

Tuy nhiên, sự thống trị của TP.HCM I cũng đặt ra một vấn đề rộng hơn đối với bóng đá nữ Việt Nam. Một nhà vô địch mạnh có thể tạo chuẩn mực về chuyên môn, tinh thần và tính ổn định, nhưng sức hấp dẫn của giải đấu còn phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của các đối thủ.

Khi những đội bóng khác đầu tư tốt hơn, nâng cao chất lượng đào tạo và thu hẹp khoảng cách, chức vô địch của TP.HCM I sẽ càng có giá trị bởi đội bóng phải vượt qua những thử thách lớn hơn.

Giữ phong độ cho hành trình chinh phục

Sau khi hoàn tất vòng đấu cuối của giải VĐQG vào ngày 23.10, TP.HCM I sẽ chuyển trọng tâm sang Cup các CLB nữ châu Á 2026-2027. Ngày 28.10, Huỳnh Như cùng đồng đội lên đường đến Kolkata (Ấn Độ), nơi đội bóng Việt Nam tranh tài tại bảng A từ ngày 1.11.

Các đối thủ của TP.HCM I gồm Hwacheon KSPO (Hàn Quốc), April 25 (CHDCND Triều Tiên) và chủ nhà East Bengal (Ấn Độ).

Mục tiêu giành quyền vào tứ kết như hai mùa giải từng tham dự trước đó là nhiệm vụ không dễ dàng. So với đấu trường quốc nội, các trận đấu tại châu lục đòi hỏi cường độ cao hơn, khả năng thích nghi nhanh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật lẫn thể lực.

Khi lực lượng không còn ở giai đoạn sung sức nhất, bài toán duy trì thể trạng càng trở nên quan trọng. Ban huấn luyện phải cân đối giữa yêu cầu chuyên môn, thời gian hồi phục và nguy cơ chấn thương, đồng thời giúp các cầu thủ giữ được sự tập trung khi thi đấu xa nhà.

Dự kiến trở về địa phương ngày 9.11, TP.HCM I chỉ có khoảng 10 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc, diễn ra từ ngày 19.11 đến 2.12 trên sân Bà Rịa. Với tư cách đương kim vô địch quốc gia, đội bóng tiếp tục hướng đến mục tiêu giành HCV, qua đó đóng góp thành tích cho thể thao thành phố.

Lịch thi đấu dày đặc cùng những chuyến di chuyển dài rõ ràng là phép thử về chiều sâu lực lượng và năng lực điều hành của Ban huấn luyện. Để duy trì phong độ qua hai đấu trường, TP.HCM I cần phân bổ thể lực hợp lý, hạn chế chấn thương và tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ chia sẻ gánh nặng với những trụ cột.

Danh hiệu VĐQG thứ 15 đã khẳng định vị thế của TP.HCM I, nhưng những thử thách phía trước mới cho thấy đội bóng có thể duy trì vị thế ấy đến đâu.

Nhà vô địch không thể chỉ sống bằng hào quang quá khứ. Điều quan trọng là tiếp tục học hỏi, thích nghi và làm mới chính mình. Chừng nào khát vọng chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn, TP.HCM I vẫn có cơ sở để hướng tới những cột mốc tiếp theo.