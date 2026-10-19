HLV tuyển Nhật Bản từ chối Malaysia, hướng đến châu Âu

Thời gian gần đây, truyền thông Malaysia đưa tin FAM đang cân nhắc bổ nhiệm HLV Hajime Moriyasu vào vị trí thuyền trưởng đội tuyển quốc gia, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2030.

Với kinh nghiệm và những thành công cùng đội tuyển Nhật Bản, ông Moriyasu được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý.

Tuy nhiên, một người đại diện bóng đá địa phương có liên hệ với công ty đại diện tại Nhật Bản đã lên tiếng bác bỏ khả năng chiến lược gia 58 tuổi chuyển đến Malaysia.

Theo người này, mục tiêu tiếp theo của Moriyasu là tìm kiếm cơ hội dẫn dắt một câu lạc bộ châu Âu sau khi hợp đồng với đội tuyển Nhật Bản kết thúc vào ngày 28/2/2027.

"Tôi biết về tin đồn này, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ đến châu Âu", người đại diện giấu tên chia sẻ.

Huấn luyện viên nổi tiếng của Nhật Bản, Hajime Moriyasu, có thể sẽ đến châu Âu. Ảnh: REUTERS/Eloisa Sanchez

Moriyasu là một trong những HLV thành công nhất của bóng đá Nhật Bản trong những năm gần đây. Ông gây tiếng vang lớn tại World Cup 2022 khi giúp đội tuyển Nhật Bản lần lượt đánh bại hai cựu vô địch thế giới là Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng, trước khi dừng bước tại vòng 16 đội.

Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản như Nikkan Gendai và Sakanowa, Moriyasu đang ấp ủ tham vọng trở thành HLV người Nhật Bản đầu tiên dẫn dắt một câu lạc bộ tại châu Âu. Nhà cầm quân này được cho là muốn thử sức trong môi trường bóng đá cấp câu lạc bộ, nơi ông có thể trực tiếp tham gia công tác huấn luyện và quản lý đội bóng hằng ngày.

Chính vì vậy, khả năng Moriyasu tiếp quản một đội tuyển quốc gia khác, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, được đánh giá là không cao. Việc chuyển sang dẫn dắt Malaysia có thể không phù hợp với định hướng nghề nghiệp mà chiến lược gia người Nhật Bản đang theo đuổi.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, vấn đề tài chính cũng là trở ngại lớn đối với FAM nếu muốn thuyết phục Moriyasu. Theo các thông tin được đưa ra, mức lương hằng năm của ông ước tính vượt 10 triệu ringgit Malaysia (RM), con số có thể nằm ngoài khả năng chi trả của liên đoàn.

Dù chưa có xác nhận chính thức từ Moriyasu về bến đỗ tiếp theo, những thông tin trên cho thấy khả năng ông chuyển đến Malaysia là khá thấp. Nếu muốn tìm kiếm một HLV giàu kinh nghiệm để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030, FAM có thể sẽ phải cân nhắc những phương án khác phù hợp hơn.