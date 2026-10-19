HLV Harry Kewell khen ngợi Văn Tùng sau chiến thắng kịch tính trước CLB Công an Hà Nội

Văn Tùng (phải) ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC. (Nguồn: Hanoi Football Club)

Tối 18/10, Hà Nội FC đánh bại CAHN 2-1 trong trận derby tại vòng 4 V-League. Với chiến thắng này, Hà Nội FC cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CAHN sau 3 trận toàn thắng, đã phải nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2026/27, mất ngôi dẫn đầu vào tay CLB Ninh Bình.

Đánh giá về trận đấu, HLV Harry Kewell khẳng định, đây là chiến thắng tuyệt vời và thành quả là công sức của cả tập thể. Hà Nội FC trải qua trận đấu vô cùng khó khăn với đương kim vô địch V-League, nhưng làm tất cả để giành chiến thắng đầy cảm xúc.

“Tôi rất vui với chiến thắng này. Chúng tôi muốn đá theo triết lý của mình, nhưng phải dựa cả vào đối thủ để có sự lựa chọn phù hợp. CAHN pressing tốt, vì thế Hà Nội FC chơi bóng dài, hạn chế chuyền ngắn dẫn đến mất bóng. Chúng tôi khai thác được điểm yếu của họ. Trên hết, Hà Nội là một tập thể đoàn kết, cùng hướng về một mục tiêu giành chiến thắng”, HLV Harry Kewell nói.

Trong chiến thắng của CLB Hà Nội, nếu bàn thắng của Xuân Mạnh giúp Hà Nội FC mở tỷ số, thì Văn Tùng là người ấn định chiến thắng 2-1. Màn thể hiện của Văn Tùng khiến HLV Harry Kewell rất hài lòng, ông nói: “Cậu ấy mạnh mẽ, dứt điểm tốt. Hôm nay Văn Tùng đã làm hết khả năng”.

Với chiến thắng rất quan trọng trước CAHN, Hà Nội FC khẳng định mình chưa bao giờ nằm ngoài cuộc đua vô địch. HLV Harry Kewell nhấn mạnh: “Chúng tôi tính toán từng trận một, từng bước thích ứng. Trận tới, đội gặp SHB Đà Nẵng. Hà Nội FC phải tiếp tục nỗ lực và tôi tin toàn đội làm được”.

Trong khi đó, HLV Polking của CAHN cho biết: “Hiệp 1, chúng tôi chơi không tốt. Đến hiệp 2, đội khởi đầu ổn với bàn gỡ hòa ngay phút đầu, nhưng sau đó, sự mất tập trung của hàng phòng ngự dẫn đến tình huống phải nhận bàn thua.

Hà Nội FC chơi rất tốt. Họ rất muốn thắng để trở lại đường đua, trong khi chúng tôi chơi thiếu quyết liệt. Tôi cũng phải thừa nhận CAHN có lịch thi đấu dày nên ảnh hưởng tới thể lực các cầu thủ”.