Trận cầu có giá trị đội hình đắt nhất lịch sử thế giới

Man City và PSG sở hữu giá trị đội hình rất khủng.

Hôm 15/10, cuộc đối đầu giữa hai thế lực hàng đầu châu Âu ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League chứng kiến PSG giành chiến thắng 4-2 sau màn trình diễn ấn tượng. Desire Doue và Ousmane Dembele góp công giúp đại diện nước Pháp tạo lợi thế lớn. Erling Haaland lập cú đúp trong hiệp hai, nhưng không thể giúp Man City tránh khỏi thất bại.

Dù kết quả trên sân mang đến niềm vui cho PSG và nỗi thất vọng cho Man City, trận đấu này vẫn đi vào lịch sử vì cột mốc đặc biệt. Theo Transfermarkt, tổng giá trị thị trường của đội hình xuất phát hai bên đạt 1,84 tỷ euro. Trong đó, các cầu thủ đá chính của Man City được định giá 1,02 tỷ euro, còn PSG đạt 818 triệu euro.

Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận cho một trận đấu trong lịch sử thống kê của Transfermarkt, vượt qua hàng loạt cuộc đại chiến đình đám trước đó.

Kỷ lục cũ thuộc về trận Real Madrid thắng Barcelona 2-1 tại La Liga cuối năm trước, khi tổng giá trị đội hình xuất phát hai đội đạt 1,76 tỷ euro. Đứng thứ ba là cuộc chạm trán giữa Liverpool và Real Madrid vào cuối năm 2025 với tổng định giá 1,68 tỷ euro khi đại diện nước Anh thắng 1-0.

10 trận đấu có giá trị đội hình cao nhất lịch sử.

Đáng chú ý, Real Madrid áp đảo danh sách những trận đấu có giá trị đội hình cao nhất lịch sử. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha góp mặt trong 9 vị trí thuộc top 10, cho thấy sức mạnh tài chính cũng như khả năng quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Các cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Man City liên tục xuất hiện trong danh sách này. Trận Real Madrid thắng Man City 3-2 hồi tháng 2/2025 có tổng giá trị đội hình 1,67 tỷ euro. Trong khi đó, màn so tài giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa 3-3 vào tháng 4/2024 được định giá 1,63 tỷ euro.

Những trận đấu khác của Real Madrid trước Arsenal và PSG cũng góp mặt trong top 10, bao gồm chung kết FIFA Club World Cup mùa hè 2025 với tổng giá trị 1,61 tỷ euro.

Kỷ lục mới của Man City và PSG cho thấy sức hút của bóng đá đỉnh cao không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn, mà còn ở giá trị khổng lồ của những ngôi sao trên sân. Với tổng định giá 1,84 tỷ euro, cuộc đối đầu này thiết lập một cột mốc mới trong lịch sử.