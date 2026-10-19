Giải vô địch bóng rổ 5x5 cúp các câu lạc bộ quốc gia áp dụng 'công nghệ VAR'

Theo kế hoạch được công bố, giải diễn ra từ ngày 20 đến 26-10, tại Nhà thi đấu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Trì (Hà Nội), với sự góp mặt của 10 câu lạc bộ, gồm 5 câu lạc bộ nam và 5 câu lạc bộ nữ, với gần 160 vận động viên.

Quang cảnh buổi họp kỹ thuật.

Điểm nhấn của giải năm nay là ban tổ chức áp dụng hệ thống xem lại tình huống IRS (Instant Replay System), hỗ trợ trọng tài trong quá trình điều hành trận đấu, gần giống với công nghệ VAR trong bóng đá. Giải áp dụng luật của Liên đoàn Bóng rổ quốc tế hiện hành, hướng tới nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn.

Ban tổ chức cho biết tổng giá trị giải thưởng của giải lên tới hàng trăm triệu đồng. Công tác bảo đảm an ninh, y tế và phòng cháy, chữa cháy cũng được chú trọng. Bên cạnh đó, toàn bộ các trận đấu dự kiến được phát sóng trực tiếp trên nền tảng FPT Play, giúp người hâm mộ thuận tiện theo dõi và cổ vũ các đội bóng.

Phát biểu tại buổi họp kỹ thuật, ông Đinh Đức Mạnh, phụ trách môn bóng rổ, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu trong việc tạo điều kiện để các câu lạc bộ tranh tài, giúp vận động viên cọ xát, nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đây cũng là cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho bóng rổ Việt Nam.