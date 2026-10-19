Highlight Ninh Bình vs HAGL: Rượt đuổi 7 bàn và 2 tấm thẻ đỏ
Tối 18.10, Ninh Bình đánh bại HAGL 4-3 trên sân nhà tại vòng 4 V.League 2026/27 trong trận đấu có tới 7 bàn thắng và 2 thẻ đỏ. Hoàng Đức mở tỷ số ngay phút 2, nhưng HAGL nhanh chóng gỡ hòa và vượt lên dẫn 2-1 sau khi Lucas Turci bị truất quyền thi đấu. Quốc Việt gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Lucao giúp Ninh Bình dẫn 3-2, trước khi đội chủ nhà phản lưới khiến tỷ số cân bằng 3-3. Phút 81, HAGL cũng mất người khi Phước Bảo nhận thẻ đỏ. Đến phút 90, Lê Phát ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 4-3 cho Ninh Bình. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/highlight-ninh-binh-vs-hagl-ruot-duoi-7-ban-va-2-tam-the-do-276885.html