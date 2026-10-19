Bộ đội đua sức bền thi vượt vật cản

Đúng 13 giờ 30 phút, 60 vận động viên đến từ các đoàn tập hợp, điểm danh, kiểm tra tư cách thi đấu trước khi bước vào tranh tài. Mỗi đội có 4 vận động viên, xác định thứ hạng chung cuộc ở phần thi cá nhân và tập thể.

Video một phần thi vượt vật cản tại hội thao.

Trong phần thi vượt vật cản, vận động viên phải lần lượt vượt qua hệ thống các chướng ngại vật liên hoàn. Môn thể thao quân sự này không chỉ đòi hỏi ở vận động viên thể lực dẻo dai, tốc độ nhanh nhẹn mà còn là tâm lý vững vàng.

Các chướng ngại vật, gồm: Rào vướng chân, tường cao 1,8m, dây leo đứng, hàng cọc mấp mô, dây leo ngang, cọc dích dắc, hào rộng 2m, cầu độc mộc, rào chui, tường thấp 1,1m.

Một số hình ảnh tranh tài vượt vật cản tại hội thao:

Các vận động viên trước giờ tranh tài.

Chiến sĩ băng qua rào vướng chân.

Vượt qua tường cao 1,8m.

Dây leo đứng là một trong những thách thức của bài thi.

Vượt qua hàng cọc mấp mô.

Chinh phục dây leo ngang.

Tiến qua cầu độc mộc.

Vượt qua hàng rào thép gai.

Băng về đích.