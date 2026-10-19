Bộ đội đua sức bền thi vượt vật cản
Chiều 19-10, Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 tiếp tục diễn ra các nội dung tranh tài hấp dẫn, trong đó tâm điểm là môn vượt vật cản, tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4.
Đúng 13 giờ 30 phút, 60 vận động viên đến từ các đoàn tập hợp, điểm danh, kiểm tra tư cách thi đấu trước khi bước vào tranh tài. Mỗi đội có 4 vận động viên, xác định thứ hạng chung cuộc ở phần thi cá nhân và tập thể.
Trong phần thi vượt vật cản, vận động viên phải lần lượt vượt qua hệ thống các chướng ngại vật liên hoàn. Môn thể thao quân sự này không chỉ đòi hỏi ở vận động viên thể lực dẻo dai, tốc độ nhanh nhẹn mà còn là tâm lý vững vàng.
Các chướng ngại vật, gồm: Rào vướng chân, tường cao 1,8m, dây leo đứng, hàng cọc mấp mô, dây leo ngang, cọc dích dắc, hào rộng 2m, cầu độc mộc, rào chui, tường thấp 1,1m.
Một số hình ảnh tranh tài vượt vật cản tại hội thao:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/bo-doi-dua-suc-ben-thi-vuot-vat-can-1061209