Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Mỹ có thể mắc 'sai lầm lịch sử'

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Washington, D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo việc Mỹ chính thức đứng về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là một “sai lầm lịch sử”, nhưng khẳng định ông vẫn coi Tổng thống Mỹ Donald Trump là đồng minh.

Phát biểu trong chương trình Meet the Press của đài NBC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Chúng tôi muốn tin tưởng ông ấy. Tôi hy vọng ông ấy sẽ thay đổi những quyết định của mình, bởi tôi cho rằng tất cả những quyết định đó đều sai lầm và sẽ không giúp ích cho Ukraine cũng như nước Mỹ”.

Trước đó vào hôm 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới trên diện rộng đối với Nga, vốn đã được Quốc hội Mỹ thông qua. Trong một sắc lệnh hành pháp, ông Trump giải thích rằng động thái này “phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ”.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/10, quyết định miễn trừng phạt được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump đạt được thỏa thuận với Tổng thống Putin nhằm đưa hàng trăm nghìn tấn dầu diesel của Nga ra thị trường toàn cầu trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.

Ông Zelensky cho biết hoạt động chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ với Ukraine đã bị “phong tỏa” trong một thời gian ngắn, khiến Kiev không nhận được thông tin về các tên lửa đạn đạo đang bay tới.

Các hạn chế cũng được áp dụng đối với mạng internet vệ tinh Starlink, hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc đánh chặn các thiết bị bay không người lái sử dụng động cơ phản lực.

Theo ông Zelensky, giới chức Ukraine tin rằng quyết định hạn chế Starlink của công ty SpaceX được đưa ra sau khi nhận được một “thông điệp từ chính phủ Mỹ”.

Tổng thống Ukraine cho biết đã có một số tiến triển sau khi hoạt động chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ bị gián đoạn trong nhiều ngày. Theo ông, việc chia sẻ thông tin hiện đã được “khôi phục”.

Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng Starshield, phiên bản quân sự của Starlink, vẫn được duy trì.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Donald Trump hay Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk có trực tiếp quyết định hạn chế dịch vụ hay không, ông Zelensky thừa nhận chưa có thông tin chắc chắn, song cho rằng cả hai có thể liên quan.

Ông Zelensky nhận định nếu Tổng thống Trump quyết định dỡ bỏ hạn chế ngay ngày mai, hệ thống “sẽ lập tức hoạt động trở lại như trước”.

Liên quan đến phát biểu của ông Trump rằng Tổng thống Ukraine là người “khó làm việc cùng hơn ông Putin”, ông Zelensky khẳng định mình đã “rất thẳng thắn” với nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông nói: “Có thể điều đó không thật sự lịch sự”, nhưng nhấn mạnh rằng “thà có những đối tác rất cởi mở và rõ ràng còn hơn những kẻ giết người, ngay cả khi họ luôn nở nụ cười trên môi”.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ chính thức đứng về phía Nga, ông Zelensky cảnh báo: “Nếu hai quốc gia này đứng cùng một phía... chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng và cũng không thể trụ vững”.

Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ thất vọng trước quyết định miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga của Washington. Ông đề cập đến đạo luật mang tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người được ông mô tả là “một người ủng hộ mạnh mẽ hòa bình và Ukraine”.

Ông Zelensky cho biết ông dự kiến có cuộc điện đàm với các nhà đàm phán Mỹ vào cuối ngày 18/10 và vẫn hy vọng có thể tiến hành một cuộc gặp trong những ngày tới.

Ông khẳng định: “Tôi rất sẵn sàng cho cuộc gặp này, bất chấp tất cả những hoàn cảnh khó khăn hiện nay”.