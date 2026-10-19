Barcelona đứng trước cơ hội xóa kỷ lục 58 năm của Real Madrid

Barcelona toàn thắng 9 vòng đầu La Liga mùa 2026/27, cân bằng kỷ lục được Real Madrid thiết lập năm 1968.

Chiến thắng 5-2 trước Real Betis hôm 17/10 giúp Barcelona nâng chuỗi trận toàn thắng tại La Liga mùa 2026/27 lên con số 9. Thầy trò Hansi Flick giành trọn 27 điểm, ghi 39 bàn và chỉ để thủng lưới 9 lần. Thành tích giúp đội bóng xứ Catalonia cân bằng kỷ lục khởi đầu mùa giải mà Real Madrid thiết lập từ năm 1968.

Sau 58 năm, Barcelona đứng trước cơ hội vượt qua đại kình địch. Điều thú vị nằm ở chỗ đối thủ tiếp theo của họ lại chính là Real Madrid. Nếu giành chiến thắng tại Camp Nou ngày 25/10, Barca sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử La Liga thắng cả 10 vòng mở màn.

Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, trận El Clasico sắp tới còn có thể tạo ra bước ngoặt sớm trong cuộc đua vô địch. Barcelona hiện hơn Real Madrid 6 điểm và có cơ hội nới rộng khoảng cách lên 9 điểm.

Kỷ lục tồn tại gần sáu thập niên

Mùa giải 1968/69, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Muñoz thắng liên tiếp 9 trận đầu tiên tại giải VĐQG Tây Ban Nha. Đội hình khi ấy sở hữu nhiều ngôi sao như Francisco Gento, Amancio Amaro và Ignacio Zoco.

Real ghi 21 bàn trong chuỗi trận toàn thắng, trước khi bị Pontevedra cầm hòa 0-0 ở vòng 10. Từ thời điểm ấy, kỷ lục 9 chiến thắng liên tiếp đầu mùa vẫn chưa bị phá.

Ngay cả Barcelona với những ngôi sao tấn công hàng đầu cũng từng bất lực trước cột mốc này. Mùa 2013/14, đội bóng của Lionel Messi, Neymar và Pedro thắng 8 trận đầu tiên, nhưng bị Osasuna cầm hòa 0-0 ở vòng 9. Atletico Madrid của Diego Simeone cũng dừng bước ở con số 8 trong cùng mùa giải.

Hansi Flick giúp Barcelona ghi 39 bàn sau 9 vòng, đạt hiệu suất hơn 4 bàn mỗi trận tại La Liga.

Barcelona hiện tại đã vượt qua thành tích của thế hệ năm 2013 và cân bằng kỷ lục của Real Madrid. Đáng chú ý, hiệu suất ghi bàn của đội bóng dưới thời Flick còn vượt xa những gì Real làm được cách đây 58 năm.

Trong khi Real Madrid mùa 1968/69 ghi 21 bàn sau 9 vòng, Barcelona hiện có tới 39 pha lập công, đạt trung bình hơn 4 bàn mỗi trận. Khoảng cách ấy phần nào phản ánh sức tấn công đáng nể của đội chủ sân Camp Nou.

Trận thắng Betis là ví dụ gần nhất. Lamine Yamal mở tỷ số, trước khi Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia và Dani Olmo lần lượt ghi bàn. Barcelona không phụ thuộc hoàn toàn vào một chân sút, khi nhiều cầu thủ có thể tham gia tấn công và trực tiếp tạo ra khác biệt.

Với cách chơi hiện tại, Barcelona có khả năng duy trì sức ép trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, thử thách trước Real Madrid sẽ hoàn toàn khác so với những đối thủ mà họ vừa đánh bại.

Real Madrid phải bảo vệ kỷ lục của chính mình

Trận El Clasico ngày 25/10 mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội. Barcelona muốn trở thành CLB đầu tiên thắng 10 trận mở màn La Liga, còn Real Madrid có nhiệm vụ ngăn đại kình địch vượt qua kỷ lục tồn tại từ năm 1968.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa đánh bại Sevilla 4-1, với cú đúp của Kylian Mbappe cùng những màn trình diễn nổi bật từ Arda Guler và Yan Diomande. Chiến thắng giúp Real Madrid có 21 điểm sau 9 vòng, tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, khoảng cách 6 điểm hiện tại khiến thầy trò Jose Mourinho không có nhiều lựa chọn. Một thất bại tại Camp Nou sẽ đẩy Real vào tình thế bất lợi khi mùa giải mới trôi qua chưa đầy một phần ba chặng đường.

Lamine Yamal cùng các đồng đội đứng trước cơ hội làm nên lịch sử nếu đánh bại Real Madrid ở trận El Clasico ngày 25/10.

Với Barcelona, thử thách cũng không đơn giản. Đoàn quân của Flick đang có phong độ rất cao, nhưng Real Madrid sở hữu những cá nhân đủ khả năng định đoạt trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc. Mbappe vừa ghi hai bàn trước Sevilla và sẽ là mối đe dọa lớn với hàng phòng ngự chủ nhà.

Flick hiểu rằng 9 chiến thắng liên tiếp chưa bảo đảm cho Barcelona danh hiệu La Liga. Lịch thi đấu dày đặc, những trận đấu tại Champions League và nguy cơ chấn thương vẫn có thể ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải.

Dù vậy, cơ hội vượt qua Real Madrid ngay trong một trận El Clasico mang sức hút rất lớn. Nếu chiến thắng, Barcelona không chỉ củng cố ngôi đầu mà còn viết lại một cột mốc lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha.

Ngược lại, Real Madrid có thể chấm dứt chuỗi toàn thắng của đối thủ, thu hẹp khoảng cách điểm số và giữ nguyên kỷ lục đã tồn tại suốt 58 năm.

Trận El Clasico vì thế không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai đội dẫn đầu La Liga. Kết quả của 90 phút tại Camp Nou còn quyết định liệu một kỷ lục từ năm 1968 có chính thức bị xô đổ hay không.