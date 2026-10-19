Nguyễn Bình An xếp hạng tư tại Asian Para Games 5 trước những đối thủ hàng đầu châu lục

Nguyễn Bình An xếp hạng tư tại Asian Para Games 5. (Ảnh: Ủy ban Paralympic Việt Nam)

Trước những đối thủ sở hữu thành tích quốc tế nổi bật, đô cử kỳ cựu của Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành phần thi, tiếp tục hành trình bền bỉ tại đấu trường châu lục.

Tại địa điểm thi đấu Fukiage Hall, thành phố Nagoya, Nguyễn Bình An bước vào cuộc cạnh tranh với nhiều lực sĩ mạnh. Theo bảng kết quả chính thức được cung cấp, David Degtyarev của Kazakhstan giành vị trí dẫn đầu với mức tạ 191kg; Yang Jinglang của Trung Quốc xếp thứ hai với 189kg; Hilman của Indonesia đứng thứ ba với 165kg. Nguyễn Bình An đạt mức tạ tốt nhất 160kg, xếp hạng tư chung cuộc. Ở lượt cử thứ hai, Bình An thực hiện thành công mức tạ 160kg.

Dù chưa thể đạt được thứ hạng như kỳ vọng, kết quả tại Nagoya cho thấy thử thách ngày càng lớn đối với các lực sĩ khi phải cạnh tranh với những đối thủ có phong độ và thành tích rất cao. Trong môn cử tạ người khuyết tật, mỗi mức tạ được công nhận đều là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng kiểm soát kỹ thuật và nỗ lực vượt qua áp lực tại thời điểm quyết định.

Nguyễn Bình An là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm của cử tạ người khuyết tật Việt Nam, cùng thế hệ với lực sĩ Lê Văn Công.

Nguyễn Bình An đạt mức tạ tốt nhất 160kg. (Ảnh: Ủy ban Paralympic Việt Nam)

Tại Asian Para Games, anh từng giành Huy chương Vàng ở Incheon năm 2014 và Jakarta năm 2018. Đến Đại hội tại Hàng Châu năm 2023, Bình An giành Huy chương Đồng hạng cân 54kg nam với mức tạ 184kg, trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với David Degtyarev và Yang Jinglang.

Những lần góp mặt ở đấu trường lớn giúp Bình An tích lũy kinh nghiệm, đồng thời cho thấy sự khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao, nơi thành tích của các đối thủ liên tục được nâng lên.

Ở Nagoya lần này, dù không có huy chương, vị trí thứ tư vẫn ghi dấu nỗ lực của lực sĩ Việt Nam trong một hạng cân quy tụ nhiều đối thủ hàng đầu châu lục.

Sau phần thi của hai lực sĩ nam trong ngày 19/10, đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào ngày thi đấu 20/10 với hai đại diện nữ: Đặng Thị Linh Phượng ở hạng cân 50kg và Châu Hoàng Tuyết Loan ở hạng cân 55kg. Cả hai đều là những vận động viên giàu kinh nghiệm, từng nhiều lần thi đấu tại các giải quốc tế.

Trước những đối thủ mạnh của châu lục, Linh Phượng và Tuyết Loan cần phát huy sự ổn định về kỹ thuật, lựa chọn mức tạ hợp lý và giữ sự tập trung qua từng lượt cử để hướng tới kết quả tốt nhất.

Tại Asian Para Games 5, cử tạ tiếp tục là một trong những môn thể thao nhận được sự quan tâm của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Sau tấm Huy chương Bạc của Lê Văn Công ở hạng cân 49kg nam, người hâm mộ đang chờ đợi màn thể hiện của hai nữ lực sĩ trong ngày thi đấu tiếp theo.

Mỗi vận động viên bước lên bục thi đấu đều mang theo quá trình tập luyện bền bỉ và khát vọng cống hiến. Với Linh Phượng và Tuyết Loan, cuộc tranh tài tại Nagoya là cơ hội để phát huy kinh nghiệm, vượt qua thử thách và tiếp tục nỗ lực vì màu cờ sắc áo Việt Nam.