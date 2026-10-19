Luis Enrique chỉ ra điểm yếu của PSG

Tại trận đấu với Strasbourg vào tối 17/10 (theo giờ Việt Nam) trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 tại Ligue 1, tiền đạo Ousmane Dembélé được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng không thể tận dụng cơ hội trên chấm phạt đền.

Trước đó, Désiré Doué cũng bỏ lỡ tình huống tương tự trong chiến thắng 3-1 trước Le Mans, dù Lucas Beraldo thực hiện thành công quả đá của mình ở trận đấu này. “Đúng vậy, chúng tôi thiếu một chuyên gia đá phạt đền”, Enrique thẳng thắn thừa nhận sau trận gặp Strasbourg.

PSG vẫn duy trì phong độ cao dù gặp vấn đề ở chấm 11 m

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhắc đến Khvicha Kvaratskhelia, người vừa sút hỏng phạt đền trong trận Georgia thua Bắc Ireland 0-1. Những tình huống bỏ lỡ liên tiếp khiến khả năng thực hiện phạt đền của PSG trở thành vấn đề đáng chú ý.

Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha không quá lo lắng. Ông cho rằng các thống kê hiện tại chưa phản ánh đầy đủ năng lực của những cầu thủ được giao nhiệm vụ, đồng thời khẳng định đội hình PSG vẫn có nhiều lựa chọn đáng tin cậy.

Theo Enrique, Vitinha, Dembélé cùng một số cầu thủ khác đều có khả năng thực hiện những cú sút từ chấm 11 m. Thế nhưng, việc sở hữu nhiều cầu thủ có thể đảm nhận nhiệm vụ không đồng nghĩa đội bóng đã tìm được một phương án tối ưu.

Dembélé chưa thể tận dụng cơ hội trên chấm 11 m dù lập công mang về chiến thắng cho PSG

Thực tế, PSG từng cho thấy khả năng thực hiện các quả phạt đền trong những trận đấu có sức ép lớn. Ở loạt sút luân lưu tại chung kết Champions League mùa trước gặp Arsenal, Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi và Lucas Beraldo đều thực hiện thành công lượt đá của mình, trong khi Nuno Mendes là cầu thủ duy nhất sút hỏng.

Tuy nhiên, Gonçalo Ramos hiện đã chuyển sang khoác áo AC Milan, khiến PSG mất đi một lựa chọn trên hàng công. Trong bối cảnh các cầu thủ còn lại chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, ban huấn luyện có thể phải tính toán lại thứ tự thực hiện phạt đền.

Luis Enrique vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ PSG ở nhiệm vụ đá phạt đền

Khả năng tận dụng cơ hội từ chấm 11 m đặc biệt quan trọng với những đội bóng thường xuyên cạnh tranh danh hiệu. Một cú sút hỏng có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, nhất là ở các vòng knock-out tại Champions League, nơi sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt.

PSG vẫn sở hữu hàng công chất lượng và đang duy trì phong độ tích cực. Mặc dù vậy, lời thừa nhận của Luis Enrique cho thấy đội bóng cần cải thiện khả năng thực hiện phạt đền, đồng thời xác định một lựa chọn đủ tin cậy cho những thời điểm mang tính quyết định.