Beckham được UEFA ủng hộ tranh cử chức Chủ tịch FIFA

Beckham được ủng hộ để tranh cử chức Chủ tịch FIFA với Gianni Infantino. Ảnh: TTXVN

Theo đài Sky Sports, một số nhân vật trong UEFA và DFB đã đề xuất David Beckham là ứng cử viên tiềm năng cạnh tranh ghế Chủ tịch FIFA với ông Gianni Infantino.

Động thái này xuất hiện sau cuộc họp Hội đồng FIFA hôm 15.10, nơi các vấn đề quan trọng về quyền thương mại và bản quyền truyền hình do UEFA chuẩn bị không nhận được câu trả lời trực tiếp từ người đứng đầu FIFA.

Ông Bernd Neuendorf, Chủ tịch DFB công khai mong muốn FIFA có lãnh đạo mới khi chia sẻ với Sky Sport: “Chúng tôi vẫn giữ mục tiêu là muốn thấy một người khác đứng đầu FIFA. Điều đó tất nhiên đồng nghĩa với việc phải đưa ra một ứng viên đối trọng”.

Phát biểu tại Zurich, ông Neuendorf nhấn mạnh FIFA cần một nhân vật liêm chính để khôi phục danh tiếng và uy tín cho tổ chức.

Thời hạn đăng ký ứng viên sẽ kết thúc vào ngày 18.11, tạo áp lực buộc các liên đoàn phản đối Infantino phải sớm tìm được gương mặt tập hợp sự ủng hộ.

Sau hội nghị tại Berlin, UEFA xác định các tiêu chí cho ứng viên gồm: uy tín trong bóng đá, kinh nghiệm quản lý, tư duy đổi mới, cam kết cải cách, tính liêm chính, sự độc lập và khả năng tạo dựng niềm tin giữa các liên đoàn.

Đặc biệt, ứng viên phải có sức hút truyền thông và tầm ảnh hưởng quốc tế đủ lớn để đối trọng với Infantino.

Beckham được nhắc đến nhờ danh tiếng toàn cầu, tiềm lực tài chính độc lập, mạng lưới quan hệ rộng và kinh nghiệm tham gia quản lý bóng đá.

Cựu tiền vệ 51 tuổi từng khoác áo Man Utd, Real Madrid trước khi chuyển sang vai trò quản lý và kinh doanh bóng đá. Ông là đồng sở hữu Inter Miami (CLB thuộc giải MLS), nơi gây tiếng vang khi sở hữu Lionel Messi vào năm 2023.

Ngoài ra, Beckham còn có lợi thế hình ảnh tại châu Á, nơi ông làm đại sứ bóng đá trẻ Trung Quốc và giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu nước này từ năm 2013.

Mặc dù Beckham từng công khai gọi các vụ bê bối tham nhũng năm 2015 của FIFA là “đáng ghê tởm”, cựu danh thủ vẫn đối mặt rào cản do duy trì quan hệ thân thiện nhiều năm với Infantino và từng tham gia các sự kiện của FIFA.

Việc tìm ứng viên cũng gặp khó khi một số nhân vật như Aleksander Ceferin (Chủ tịch UEFA), Nasser Al-Khelaifi (Chủ tịch PSG) và Victor Montagliani (Chủ tịch CONCACAF) đều đã loại trừ khả năng tranh cử.

Trong khi đó, Arsene Wenger (Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA) dù được nhắc đến nhưng khả năng đối đầu Infantino vẫn chưa rõ ràng do quan hệ gần gũi với Chủ tịch đương nhiệm.

Phương án Beckham có thể mới chỉ là động thái thăm dò nhằm thúc đẩy tranh luận về người kế nhiệm trước hạn chót tháng 11; chưa có xác nhận về việc UEFA chính thức chọn Beckham làm ứng viên, cũng chưa có tuyên bố từ cựu danh thủ về ý định tranh cử.

Trong khi đó, ông Gianni Infantino - người giữ chức Chủ tịch từ năm 2016 vẫn tiếp tục đi khắp thế giới để kêu gọi sự ủng hộ, nhằm hướng tới nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong cuộc bầu cử năm 2027.