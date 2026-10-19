Bruno Fernandes: Tôi không được phép lên tiếng

Fernandes khẳng định anh không được phép trả lời truyền thông.

Sau trận đấu tại Elland Road thuộc vòng 7 Premier League, Matheus Cunha và Bruno Fernandes đều chủ động giải thích rằng họ không được phép trả lời truyền thông. Tiền đạo người Brazil thậm chí dừng lại để giải thích với một đồng hương, trong khi đội trưởng Fernandes nói với các phóng viên chờ tại khu vực hỗn hợp: "Tôi không thể trả lời, tôi không được phép".

Động thái diễn ra sau khi Martinez bị phạt vì công khai yêu cầu ban lãnh đạo MU phải làm nhiều hơn, đồng thời hướng sự chỉ trích vào Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox. Trung vệ người Argentina đưa ra những phát biểu gây sốc sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League hồi giữa tuần trước.

Theo truyền thông Anh, không có chỉ thị cụ thể nào từ bộ phận truyền thông của MU yêu cầu các cầu thủ tránh trả lời báo chí. Thông thường, những thành viên đội bóng ít khi dừng lại tại khu vực hỗn hợp nếu không có nhân viên truyền thông đi cùng. Dù vậy, việc gần như toàn bộ cầu thủ giữ im lặng sau trận gặp Leeds khiến sự chú ý tiếp tục đổ dồn vào tình hình nội bộ tại Old Trafford.

Harry Maguire là cầu thủ duy nhất của MU được phép trả lời các đơn vị nắm bản quyền truyền hình sau trận đấu. Trung vệ người Anh cũng xuất hiện trên kênh truyền hình nội bộ MUTV của CLB. Trong khi đó, Martinez phải rời sân ngay sau hiệp vì vấn đề ở đùi, nên không góp mặt trong phần còn lại của trận đấu.

Trên sân, MU tiếp tục gây thất vọng khi để Leeds cầm hòa 1-1. Chuỗi trận không thắng của "Quỷ đỏ" kéo dài lên con số 6. Sau 7 vòng đấu ở Premier League, MU mới có một chiến thắng và rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Áp lực vì thế ngày càng đè nặng lên HLV Carrick.

Highlights Leeds United 1-1 Manchester United Tối 18/10, Manchester United hòa thất vọng 1-1 trước Leeds United với tỷ số 1-1 tại vòng 7 Premier League 2026/27.