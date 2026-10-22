Hạt nhân đoàn kết

Gần dân để tạo đồng thuận

Tại bản Khe Ngát, ông Hồ Văn Phần là người được bà con tin tưởng, quý mến bởi gần 20 năm gắn bó với công việc ở cơ sở, ông luôn là người tạo sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với Nhân dân. Hằng ngày, ông kiên trì vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2008, khi đó, Chi bộ bản Khe Ngát được thành lập với 3 đảng viên, ông Hồ Văn Phần được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản. Đến năm 2014, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận bản Khe Ngát cho đến nay.

Ông Hồ Văn Phần chia sẻ: “Làm công việc ở bản không chỉ là triển khai các phong trào, cuộc vận động mà quan trọng hơn là tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Muốn bà con tin tưởng, người cán bộ phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, biết lắng nghe và kiên trì giải thích để người dân hiểu, tự giác thực hiện”.

Ông Hồ Văn Phần (đầu tiên từ phải sang) tuyên truyền, vận động bà con bản Khe Ngát phát triển kinh tế - Ảnh: X.V

Từ suy nghĩ đó, ông Phần cùng Chi bộ, Ban công tác Mặt trận bản thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Các kế hoạch, hoạt động của chi bộ, ban công tác Mặt trận bản đều được đưa ra bàn bạc công khai, lấy ý kiến người dân trước khi thực hiện. Nhờ vậy, bà con hiểu rõ mục đích, quyền lợi và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia phong trào chung, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đó, kinh tế-xã hội của bản Khe Ngát ngày càng phát triển; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Khơi dậy ý chí vươn lên

Bản Khe Ngát nằm trên địa bàn đồi núi, địa hình chủ yếu là gò đồi, đời sống người dân trước đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, khai thác sản vật từ rừng. Khoảng 15 năm trước, đa số người dân đều thuộc diện hộ nghèo. Trước thực tế đó, ông Hồ Văn Phần cùng Chi bộ, Ban công tác Mặt trận bản tập trung vận động bà con khai thác lợi thế đất đai để phát triển sản xuất, như: Trồng cao su, keo, cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay, cả bản có trên 10ha cây cao su, 20ha rừng trồng, trên 200 con gia súc và hàng nghìn con gia cầm.

Gia đình ông Hồ Mãi là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở bản Khe Ngát. Với 7ha đất trồng cao su, 3ha đất trồng keo, kết hợp đào ao thả cá và mua xe tải vận tải hàng hóa, ông Mãi từng bước đa dạng hóa sinh kế để vươn lên làm giàu chính đáng. “Ông Hồ Văn Phần đã tuyên truyền, hướng dẫn nên tôi và bà con trong bản đã có thêm động lực thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên thoát nghèo. Nhờ phát triển kinh tế nên tôi và nhiều hộ dân đã làm được nhà cửa khang trang, nuôi con cái khôn lớn, trưởng thành”, ông Hồ Mãi chia sẻ.

Không chỉ tận tụy với công việc chung, ông Hồ Văn Phần còn là người tiên phong trong phát triển kinh tế. Hiện, ngoài cửa hàng tạp hóa, gia đình ông có gần 2ha đất sản xuất, trong đó tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng các loại cây ăn quả. Mô hình này mang lại cho gia đình ông thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm.

Ông Phần còn khuyến khích thanh niên trong bản tìm kiếm việc làm phù hợp ở các địa phương khác để nâng cao thu nhập. Hiện, bản Khe Ngát có 20 người đang làm ăn xa, trong đó có 2 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Số lao động còn lại chủ yếu làm công nhân, làm thuê trên địa bàn xã với mức thu nhập ổn định.

Khi có chủ trương mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nội bản, ông Hồ Văn Phần cùng Ban công tác Mặt trận bản đến từng hộ giải thích ý nghĩa, vận động bà con hiến đất, hiến tài sản, chung sức thực hiện. Đến nay, hơn 90% tuyến đường trong bản Khe Ngát đã được bê tông hóa. Số hộ nghèo giảm xuống còn 45/120 hộ.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trạch Đoàn Ngọc Nhân nhận xét: “Ông Hồ Văn Phần là người rất nhiệt huyết trong công việc, luôn sâu sát địa bàn, gần gũi và lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Ông cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp của ông đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương”.