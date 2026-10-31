Động lực mới cho vùng chè Shan tuyết hữu cơ

Trước đây, tuyến đường từ xã Bắc Hà đến trung tâm xã Bản Liền nhỏ hẹp, nhiều khúc cua gấp, mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, đặc biệt sau hoàn lưu bão số 3 năm 2024. Việc đi lại trên quãng đường gần 30 km có thời điểm mất khoảng 2 giờ đồng hồ, gây khó khăn cho cán bộ, giáo viên và người dân.

Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 153 từ xã Bắc Hà đến trung tâm xã Bản Liền được triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, đặc biệt là sản phẩm chè Shan tuyết hữu cơ nổi tiếng của địa phương.

Đến nay, sau thời gian thi công, một số đoạn quan trọng của Tỉnh lộ 153 đã hoàn thành, giúp việc di chuyển thuận lợi, an toàn hơn. Người dân kỳ vọng khi toàn tuyến hoàn thành, mặt đường sẽ rộng rãi, bằng phẳng, góp phần giảm thời gian đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 153 từ xã Bắc Hà đến trung tâm xã Bản Liền có tổng mức đầu tư 232,8 tỷ đồng, quy mô đường cấp V miền núi với chiều rộng nền và mặt đường đạt 6,5 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa kết hợp bê tông xi măng ở các đoạn dốc lớn.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Hà; đơn vị thi công là Công ty TNHH Hoàng Nguyên. Công trình được chia làm hai giai đoạn triển khai. Giai đoạn I đã hoàn thành cơ bản 9,1/10 km nền đường và 6,5/10 km mặt đường, đạt khối lượng thực hiện khoảng 57,61%. Giai đoạn II đã thi công xong 4,5/13 km nền đường và 2/13 km mặt đường, đạt khoảng 31,64% khối lượng.

Quá trình thi công gặp không ít khó khăn do thời tiết thất thường, địa hình đồi núi dốc mưa lũ gây sạt lở, thiếu nguồn cung nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng liên quan đến 245 hộ dân trên tuyến cũng có những vướng mắc nhất định, đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động kiên trì.

Ông Lê Hải Quang - Chỉ huy trưởng công trường, Công ty TNHH Hoàng Nguyên cho biết: "Những ngày nắng, chúng tôi tranh thủ tăng ca để bù tiến độ do mưa phải tạm dừng thi công. Do công trình vừa thi công vừa khai thác, đơn vị tổ chức phân luồng, căng dây cảnh báo, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người dân đi lại. Với sự đồng thuận của Nhân dân, chúng tôi phấn đấu hoàn thành công trình trước hoặc đúng thời hạn hợp đồng vào tháng 3/2027”.

Bản Liền hiện có hơn 1.171 ha chè Shan tuyết hữu cơ, cây trồng chủ lực mang lại sinh kế bền vững cho người dân với doanh thu năm 2025 ước đạt 102 tỷ đồng. Theo ông Chấu Seo Sẻng - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Liền, khi tuyến đường huyết mạch hoàn thành, địa phương sẽ có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu chè Shan tuyết hữu cơ, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự đồng thuận của Nhân dân, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và nỗ lực của đơn vị thi công, tuyến đường đến Bản Liền đang từng bước được hoàn thiện. Khi Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 153, đoạn từ xã Bắc Hà đến trung tâm xã Bản Liền hoàn thành, giao thông thuận lợi sẽ tạo động lực quảng bá, mở rộng thị trường chè Shan tuyết hữu cơ, đồng thời thúc đẩy du lịch, đưa Bản Liền trở thành điểm đến hấp dẫn của Lào Cai.