Phường An Hải triển khai công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030

UBND phường An Hải tập huấn chương trình điều hành và các nội dung, biểu mẫu liên quan công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. Ảnh: ĐÔNG HẢI

Tại hội nghị, gần 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường; bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư được quán triệt những nội dung trọng tâm liên quan công tác bầu cử.

Các nội dung triển khai tập trung vào quy định của Chính phủ về thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; chỉ thị của Đảng ủy phường về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử và kế hoạch của UBND phường về triển khai công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn chương trình điều hành bầu cử, cách thực hiện các bước trong quy trình và sử dụng những biểu mẫu liên quan, bảo đảm việc tổ chức bầu cử thống nhất, đúng quy định.

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm của các lực lượng tham gia, góp phần tổ chức bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch, đúng tiến độ; lựa chọn những người có uy tín, năng lực, được nhân dân tín nhiệm làm tổ trưởng tổ dân phố.