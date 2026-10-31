Dự báo thời tiết hai đợt không khí lạnh liên tiếp

Miền Bắc có thể đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp trong tuần tới. Ảnh minh họa

Miền Bắc giảm nhiệt khi đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tuần tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh liên tiếp. Cụ thể, đợt thứ nhất diễn ra trong khoảng ngày 2-3/11, có cường độ yếu, khiến thời tiết chuyển mát. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ, ban đêm và sáng sớm ở mức 22-26 độ.

Đợt thứ hai xuất hiện trong khoảng ngày 5-7/11, có cường độ mạnh hơn đợt đầu. Nhiệt độ ban ngày giảm còn 27-30 độ, ban đêm phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 21 độ.

Hai đợt không khí lạnh liên tiếp chưa gây ra rét đậm, rét hại

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng nhận định, trong 1-2 ngày tới, không khí lạnh di chuyển lệch Đông và suy yếu dần, hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc. Rãnh áp thấp phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh lên.

Trong 3/10 ngày tiếp theo, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc bị nén và đầy dần lên bởi áp cao lục địa từ phía Bắc. Ngày 2-3/11, không khí lạnh tăng cường, sau đó ổn định và suy yếu; khoảng 2-3 ngày cuối thời kỳ dự báo, hình thế này được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì cường độ ổn định, sau đó suy yếu trong khoảng 1-2 ngày cuối.

Với các hình thế trên, dù đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, miền Bắc chưa xuất hiện rét. Tuy nhiên, thời tiết chuyển mát, dễ chịu hơn trong tuần tới, không còn tình trạng nắng nóng, oi bức như những ngày vừa qua. Trong khi đó, nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh khiến mưa ở các tỉnh, thành phía Nam gia tăng.