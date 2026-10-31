Huế kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố do đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì, các đại biểu đã xem xét tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bòn.

Theo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, ông Nguyễn Văn Bòn đã vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; không chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận định, những vi phạm này ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân ông Nguyễn Văn Bòn. Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bòn bằng hình thức cảnh cáo.