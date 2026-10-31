18+ 34 = 64

- Trước hết ba má cảm ơn Tèo mấy năm nay tranh thủ ngoài giờ học đi bán vé số dạo giúp nhà mình thêm tiền chợ trong thời buổi gạo châu củi quế. Nay Tèo cần nhớ điều này: từ 30.11 tuyệt đối không được bán vé số cho người dưới 18 tuổi, nếu không sẽ bị phạt nặng!

Tèo nhăn nhó:

- Khó quá ba ơi, làm sao biết ai 16, 17 tuổi, ai 19 - 20? Chẳng lẽ hỏi căn cước?

- Chứ gì nữa: yêu cầu người mua xuất trình căn cước, ai không chịu thì khỏi bán!

- Rồi người ta hỏi thì trả lời thế nào, ba?

- Cứ trả lời thế này: Là luật thì phải chấp hành, cấm thắc mắc!

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Má Tèo rụt rè ngắt lời:

- Mà nè ông ơi, từ đâu lại có cái quy định khó nhằn như vậy?

- Sao tui biết! Chắc có lẽ mấy công ty sau khi bỏ bạc tỷ bay đi các nước tiên tiến học tập kinh nghiệm bán vé số, đã mang về phổ biến nhằm giúp trình độ kinh doanh vé số của nước ta mau chóng sánh vai các nước!

Tèo lại hỏi:

- Theo con biết, ở mấy nước tiên tiến người ta còn quy định cấm trẻ vị thành niên bán vé số, nhất là vé số dạo, sao không ai mang về áp dụng?

Ba Tèo ú ớ, rồi đánh trống lảng:

- Đã là luật thì cứ chấp hành, cấm thắc mắc! Mà nè, hôm nay Tèo bán vé số tỉnh nào?

- Dạ, vẫn như cũ: thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau; thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu; thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng ; thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận…

- Khoan khoan, cả nước giờ chỉ còn có 34 tỉnh thành. Ở đâu ra cả lô cả lốc tỉnh thành vậy Tèo?

- Ba quên à: đã là luật thì cứ chấp hành, cấm hỏi!