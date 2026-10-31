TP.HCM: Đôi nam nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe ben trong hầm chui

Ngày 31/10, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến hai người tử vong trong hầm chui Phan Thúc Duyện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 cùng ngày, anh P.T.Đ (19 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy biển số 59AB-661.93, chở một cô gái lưu thông trong hầm chui Phan Thúc Duyện theo hướng từ công viên Hoàng Văn Thụ về nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (khu vực giáp ranh phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa).

Khi đang di chuyển, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe ben do một nam tài xế điều khiển, lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến cả hai người trên xe máy ngã xuống đường và bị xe ben kéo đi một đoạn, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã đến hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.