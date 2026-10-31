Đồng Nai tổ chức Chương trình giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Chủ tịch Hội hữu Nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Đồng Nai Đào Văn Phước phát biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: Văn Truyên

Tham dự chương trình giao lưu có: Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Đào Văn Phước; Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Thành Trí; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Lưu Thị Hà; Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Nguyễn Viết Thắng; Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Trần Nam Đông.

Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Thành Trí và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Đào Văn Phước tặng hoa ban giám khảo chương trình giao lưu. Ảnh: Văn Truyên

Phát biểu khai mạc chương trình giao lưu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Đồng Nai Đào Văn Phước nhấn mạnh: Chương trình giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Đồng Nai nằm trong chuỗi các hoạt động được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 trên địa bàn thành phố; hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm "Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Lưu Thị Hà tặng cờ lưu niệm các đơn vị tham gia chương trình giao lưu. Ảnh: Văn Truyên

Cũng theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Đồng Nai Đào Văn Phước, 2026 là năm kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đây là dịp để nhân dân hai nước cùng nhìn lại những dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị, hợp tác; đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết và kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ.

Sự kiện giao lưu được tổ chức là minh chứng sinh động cho tình cảm hữu nghị, sự gắn bó và tinh thần cởi mở, tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân thành phố Đồng Nai với nhân dân Hoa Kỳ. Đặc biệt, 2 nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực. Trong hành trình đó, giao lưu nhân dân, văn hóa và nghệ thuật luôn giữ vai trò là nhịp cầu kết nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết, vun đắp tình cảm hữu nghị và thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân 2 nước. Chính vì vậy, chương trình giao lưu được tổ chức là cơ hội để tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ, cùng hướng tới một tương lai hợp tác, gắn kết và phát triển bền vững.

Tiết mục biểu diễn của hội viên Chi hội Trường đại học Công nghệ Đồng Nai. Ảnh: Văn Truyên

Tham gia Hội thi tiếng hát Việt Nam - Hoa Kỳ lần IV năm 2026, hội viên các chi hội trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Đồng Nai, gồm các trường: Đại học Đồng Nai, đại học Lạc Hồng, đại học Công nghệ Đồng Nai đã mang đến những giai điệu quê hương, đất nước, ca ngợi hòa bình và tình hữu nghị, từ đó kết nối những trái tim không phân biệt màu da hay biên giới. Sau hội thi, các tiết mục xuất sắc sẽ được chọn tham gia giao lưu với tổng lãnh sự quán các nước và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam các tỉnh, thành phía Nam dự kiến vào ngày 22-11-2026.

Tiết mục biểu diễn của hội viên Chi hội Trường đại học Đồng Nai. Ảnh: Văn Truyên