Lào Cai: Tăng tốc thi công cầu biên giới qua sông Hồng, phấn đấu hợp long cuối năm

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 30/10, trên công trường cầu biên giới qua sông Hồng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, thiết bị thi công, công nhân được bố trí làm việc theo nhiều ca để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Đây là công trình cầu đường bộ kết nối khu vực Bát Xát (Việt Nam) với Bá Sái (Trung Quốc), được hai nước khởi công ngày 31/3/2025. Phần cầu phía Việt Nam do liên danh Trung Chính – Đường thủy số 1 thi công, với giá trị xây lắp 288 tỷ đồng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới gồm mố M2, trụ T8, T9; nhiều khối dầm thuộc kết cấu phần trên cũng được thi công hoàn thành. Trụ tháp cao 20m đã hoàn thiện, đường đầu cầu đang triển khai đắp nền.

Kỹ sư Phan Đăng Tuấn Đạt, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH và Thương mại Trung Chính cho biết, tiến độ thi công phần cầu phía Việt Nam hiện đạt khoảng 79% theo đánh giá của nhà thầu. Trong quá trình triển khai, đơn vị gặp không ít khó khăn, nhất là giai đoạn thi công cọc do điều kiện địa chất phức tạp. Đặc biệt, khi chuyển sang thi công kết cấu phần trên, hai bên phải thống nhất bản vẽ, quy trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là công trình có quy mô lớn, kết cấu phức tạp nên việc tổ chức thi công đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã huy động hơn 100 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị, trong đó có khoảng 34 thiết bị cẩu và các máy xúc, máy lu phục vụ thi công. Các tổ, đội được bố trí làm việc liên tục, tăng ca, tăng kíp tại những hạng mục trọng điểm. Nhà thầu cũng chủ động xây dựng kế hoạch nhập vật tư, vật liệu, dự trữ nguồn cung để hạn chế ảnh hưởng từ biến động giá cả và tình trạng khan hiếm vật liệu trên thị trường.

Theo ông Đỗ Văn Cường, cán bộ quản lý dự án cầu biên giới, Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh Lào Cai, mỗi đốt dầm có khối lượng rất lớn, khoảng 300m³ bê tông và 60 tấn thép, gấp 3-4 lần so với nhiều công trình cầu thông thường. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của công trình vẫn nằm ở những đốt dầm cuối cùng và công tác phối hợp thi công giữa hai phía. Bên cạnh đó, mặt bằng thi công chật hẹp, chiều cao kết cấu dầm thấp, bề rộng cầu lớn, lại có hệ thống dầm ngang khiến việc di chuyển thiết bị và tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại.

Một yêu cầu kỹ thuật đáng chú ý là tiêu chuẩn thi công phía Trung Quốc quy định bê tông phải đạt 100% cường độ mới được căng kéo cáp, trong khi tiêu chuẩn phía Việt Nam cho phép thực hiện ở mức 90%. Vì vậy, hai bên phải thường xuyên trao đổi, thống nhất trình tự và phương án thi công để bảo đảm chất lượng, an toàn công trình.

Theo kế hoạch, phía Việt Nam phấn đấu hoàn thiện phần việc và bàn giao mặt bằng cho phía Trung Quốc trong đầu tháng 12/2026, tạo điều kiện triển khai các công đoạn tiếp theo, hai bên dự kiến hợp long cầu vào khoảng ngày 25-30/12/2026.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư và các nhà thầu, cùng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa hai phía, công trường cầu biên giới đang nỗ lực vượt qua khó khăn về kỹ thuật, vật liệu và điều kiện thi công. Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ tạo thêm một tuyến kết nối giao thông qua sông Hồng mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Đỗ Văn Cường, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Lào Cai cho biết, chủ đầu tư đã làm việc với nhà thầu, tư vấn giám sát để rà soát khối lượng còn lại, xây dựng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục. Đồng thời, thường xuyên trao đổi với phía Trung Quốc nhằm thống nhất phương án tổ chức thi công, nhất là tại các đốt dầm cuối, tránh ảnh hưởng lẫn nhau khi hai xe đúc phải phối hợp di chuyển.

Kỹ sư Vũ Văn Chiến, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH và Thương mại Trung Chính cho biết, tại phần đường dẫn, nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục nền đường, cống và hệ thống phân phối mặt đường. Đơn vị tăng cường thiết bị, tổ chức thi công liên tục, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch được giao.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành phần việc phía Việt Nam, bàn giao mặt bằng cho phía Trung Quốc, tiến tới hợp long cây cầu vào cuối năm 2026.

Hà Thắng