Chậm nhất ngày 15/12/2026 phải vận hành Nền tảng hợp đồng lao động điện tử

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị quyết số 44/2026/NQ-CP ngày 30/10/2026 về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai hợp đồng lao động điện tử theo quy định tại Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của Chính phủ.

Chậm nhất ngày 15/12 phải vận hành Nền tảng hợp đồng lao động điện tử. Ảnh minh họa - AI

Nghị quyết quy định nhà cung cấp eContract trước ngày 1/7/2026 đang thực hiện cung cấp dịch vụ giao kết hợp đồng lao động điện tử nhưng đến ngày 1/7/2026 chưa hoàn thành việc kết nối eContract với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo quy định tại Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của Chính phủ thì được áp dụng như sau:

Trong thời gian chờ kết nối eContract với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử, Nhà cung cấp eContract được tiếp tục cung cấp dịch vụ giao kết hợp đồng lao động điện tử đến hết ngày 31/12/2026.

Hợp đồng lao động điện tử được giao kết trong thời gian chờ kết nối theo quy định tại điểm a khoản này có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản giấy, được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật giao dịch điện tử đến hết thời hạn của hợp đồng lao động điện tử.

Việc cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử (ID) đối với hợp đồng lao động điện tử quy định tại điểm b khoản này được thực hiện như đối với hợp đồng lao động điện tử giao kết trước ngày 1/7/2026 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Từ ngày 1/1/2027, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử phải đảm bảo điều kiện, phương thức quy định tại Điều 6 Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của Chính phủ.

Nghị quyết nêu rõ, tạm dừng việc vận hành chính thức Nền tảng hợp đồng lao động điện tử cho đến khi có Nhà cung cấp eContract bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của Chính phủ và hoàn thành thủ tục kết nối với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo quy định của pháp luật nhưng chậm nhất đến ngày 15/12/2026 Nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải được vận hành chính thức.

Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử (sau đây gọi là eContract) được liên kết với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử cho phép người lao động và người sử dụng lao động tạo lập, ký số, lưu trữ, truy xuất, quản lý hợp đồng lao động điện tử, đồng thời thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động, chứng thực hợp đồng lao động điện tử theo quy định tại Nghị định này.

Nhà cung cấp eContract là các tổ chức, doanh nghiệp có eContract được người sử dụng lao động và người lao động lựa chọn để giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử và chứng thực hợp đồng lao động điện tử theo quy định tại Nghị định này.