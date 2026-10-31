Ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm

Y, bác sĩ Trung tâm Y tế Điện Biên Đông thăm khám sức khỏe cho học sinh trên địa bàn đơn vị quản lý.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Trung tâm Y tế Điện Biên Đông quản lý ghi nhận 44 trường hợp mắc bệnh sởi; 29 trường hợp mắc quai bị và gần 30 trường hợp mắc bệnh thủy đậu, nhất là thời điểm giao mùa. Việc nhiều bệnh truyền nhiễm xuất hiện cho thấy nguy cơ dịch bệnh trong giai đoạn chuyển mùa luôn hiện hữu, nhất là ở những nơi tập trung đông người, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế.

Đối với học sinh bán trú, việc học tập, ăn ở và sinh hoạt chung trong thời gian dài làm tăng nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây. Nếu không phát hiện, xử lý kịp thời, các ca bệnh ban đầu có thể tiếp tục lây truyền, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và hoạt động dạy, học. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế Điện Biên Đông đã tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý dịch bệnh, tập trung vào trường học, khu bán trú và những địa bàn có nguy cơ cao.

Bác sĩ CKI Vừ A Câu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Điện Biên Đông cho biết: Đơn vị đã đề nghị trạm y tế các xã chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường giám sát tại cộng đồng, cơ sở khám, chữa bệnh, trường học và khu vực tập trung đông người.

Khi phát hiện trường hợp nghi mắc hoặc chùm ca bệnh bất thường, các đơn vị cần khẩn trương điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng và xử lý ổ dịch theo quy định. Yêu cầu các khoa, phòng trực thuộc chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sẵn sàng đáp ứng các tình huống phát sinh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và chủ động bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi.

Đáng chú ý là từ ngày 1 - 27/10, toàn tỉnh ghi nhận 292 ca mắc quai bị, tăng 288 ca so với cùng kỳ năm trước. Nhiều trường học ghi nhận số mắc cao, trong đó Phân hiệu Chung Chải 1 (Trường PTDTBT Tiểu học Mường Nhé) có 87 ca; Phân hiệu Cộng Hòa (Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Thàng) có 52 ca; chưa ghi nhận trường hợp tử vong do quai bị.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quai bị xã Nà Hỳ kiểm tra tình hình, thăm hỏi học sinh mắc bệnh quai bị đang theo dõi, điều trị tại Trường PTDTBT Tiểu học Nà Hỳ. Ảnh: C.T.V

Lý giải về tình hình gia tăng bệnh truyền nhiễm, bác sĩ CKI Từ Bá Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Tình trạng gia tăng một số bệnh, đặc biệt là quai bị tại các trường học, chịu tác động của nhiều yếu tố. Nhất là khi học sinh từ nhiều địa bàn tập trung tại trường, học tập, ăn ở và sinh hoạt trong môi trường tập thể. Điều kiện tiếp xúc gần, sử dụng chung không gian sinh hoạt và thời gian tiếp xúc kéo dài làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có bệnh quai bị.

Bên cạnh đó, thời tiết giao mùa với sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan. Ngoài bệnh quai bị, trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh ghi nhận 149 ca cúm, 450 ca tiêu chảy; các bệnh lỵ trực trùng, tay chân miệng, COVID-19, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản có số mắc thấp hơn.

Riêng tháng 10/2026, toàn tỉnh không ghi nhận ổ dịch theo thống kê, giảm một ổ dịch so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, gia tăng nhanh số ca quai bị tại trường học cùng trường hợp tử vong do uốn ván sơ sinh tiếp tục đặt ra yêu cầu duy trì các biện pháp phòng ngừa, không chủ quan trước những diễn biến bất thường.

Để hạn chế dịch bệnh lây lan, ngành Y tế yêu cầu các đơn vị, trạm y tế chú trọng phối hợp với nhà trường, chính quyền các địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh và người dân; kịp thời phát hiện trường hợp nghi mắc, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn chuyên môn.

Các trường học duy trì vệ sinh lớp học, phòng ở, khu vực ăn uống; bảo đảm môi trường thông thoáng, sạch sẽ và theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày. Khi phát hiện học sinh có dấu hiệu nghi mắc bệnh kịp thời thông báo cho gia đình và cơ sở y tế để được hướng dẫn xử trí phù hợp, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Công tác truyền thông thường xuyên triển khai, phù hợp với điều kiện từng địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin y tế. Gia đình chủ động theo dõi sức khỏe trẻ em, phối hợp với nhà trường và cán bộ y tế trong quá trình chăm sóc, theo dõi người mắc bệnh. Đối với các bệnh có vắc xin phòng ngừa, cần rà soát tình trạng tiêm chủng, tuyên truyền để người dân đưa trẻ đi tiêm đầy đủ theo lịch và hướng dẫn của ngành Y tế.

Lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị trường học phun khử khuẩn, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, gia đình, nhà trường và cộng đồng cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ca bệnh. Việc chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh ngay từ cơ sở, không để các ca mắc đơn lẻ phát triển thành chùm ca bệnh kéo dài góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.