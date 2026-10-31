Hàn Quốc và Đức nâng tầm quan hệ đối tác

Hai nhà lãnh đạo thông qua tuyên bố chung, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn hợp tác Hàn Quốc-Đức trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, công nghiệp công nghệ cao, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên nhận định những rủi ro và thách thức toàn cầu gia tăng đòi hỏi Hàn Quốc và Đức tăng cường phối hợp, cả trong quan hệ song phương lẫn tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Về kinh tế, hai nước nhất trí thiết lập khuôn khổ Đối tác kinh tế và công nghệ cao, đưa hợp tác vượt phạm vi truyền thống là thương mại và đầu tư, hướng tới nghiên cứu chung, phát triển công nghiệp và đổi mới công nghệ, với các lĩnh vực trọng tâm gồm bán dẫn, pin, ô-tô, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học và hàng không vũ trụ; tăng cường hợp tác về khoáng sản thiết yếu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và củng cố an ninh năng lượng, thúc đẩy hợp tác chuyển dịch năng lượng.

Hai bên tạo môi trường minh bạch và thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc tại châu Âu, với kim ngạch thương mại song phương duy trì hơn 30 tỷ USD/năm.

Hai nước nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược giữa các cơ quan quốc phòng; xem xét thúc đẩy các dự án đầu tư chung và phát triển công nghệ quốc phòng dài hạn. Hai nhà lãnh đạo thảo luận tình hình Ukraine, Trung Đông, trật tự thương mại tự do và ứng phó biến đổi khí hậu; nhất trí tăng cường phối hợp bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.