Công an xã Lũng Nặm giữ vững bình yên nơi biên giới

Công an xã Lũng Nặm tuyên truyền pháp luật tại xóm Cả Giang.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Lũng Nặm cho biết: Chi bộ Công an xã Lũng Nặm chủ động tham mưu ban hành nghị quyết chuyên đề, đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác, lấy phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Lực lượng Công an xã chủ trì, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trực tiếp tại các buổi sinh hoạt xóm, qua hệ thống loa truyền thanh chợ phiên, phát huy hiệu quả fanpage Công an xã và tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Từ năm 2025 đến nay, đơn vị tổ chức 54 buổi tuyên truyền pháp luật tại các xóm với gần 3.000 lượt người tham gia; vận động thu hồi 6 khẩu súng các loại và vũ khí thô sơ; duy trì hiệu quả 3 mô hình tự quản về ANTT và 27 tổ tự quản về phòng cháy, chữa cháy.

Không chỉ làm tốt công tác bảo đảm ANTT, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lũng Nặm còn xung kích, đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Tiêu biểu là việc chủ động tham gia vận động, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, qua đó huy động hàng trăm ngày công cùng nguồn lực xã hội hóa để giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống. Trong các đợt thiên tai, bão lũ, hình ảnh người chiến sĩ Công an bám địa bàn, thức xuyên đêm cùng nhân dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và lực lượng Công an.

Xác định công tác dân vận là “chìa khóa vàng” trong mọi mặt công tác, Chi bộ Công an xã luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. "Thành công lớn nhất của chúng tôi chính là việc tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các đoàn thể và đặc biệt là sự đồng lòng, tin tưởng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.Khi lực lượng Công an thực sự “gần dân, sát dân”, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con thì mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được nhân dân đón nhận, đồng thuận và tích cực thực hiện. Hiệu quả, ý nghĩa thiết thực của mô hình không chỉ được minh chứng qua các con số thống kê mà còn được thể hiện bằng chính niềm tin, sự quý mến của nhân dân dành cho lực lượng Công an cơ sở" - Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Lũng Nặm chia sẻ.

Ông Dương Văn Tu, Trưởng xóm Lũng Giàng, xã Lũng Nặm, phấn khởi chia sẻ: Từ khi có các đồng chí Công an xã về bám địa bàn, thường xuyên xuống xóm bản tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật và hỗ trợ bà con làm nhà, phòng, chống thiên tai, bà con chúng tôi mừng lắm. Có việc gì khó khăn, mâu thuẫn gì trong xóm hay cần giải quyết thủ tục hành chính, Công an xã hướng dẫn tận tình, chu đáo. Được Công an xã tuyên truyền, bà con mình nay ai nấy đều nâng cao cảnh giác, không nghe kẻ xấu xúi giục, tuân thủ pháp luật, cùng bảo vệ bản làng yên bình.

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an xã Lũng Nặm (bên phải ảnh).

Với những kết quả đạt được, Công an xã Lũng Nặm được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham mưu, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an nhân dân.