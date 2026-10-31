Bờ cát trắng hóa thảm phế thải từ lồng tôm hùm ở biển Khánh Hoà

Thời gian qua, người dân thôn Bình Lập, xã Nam Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường biển tại đây ngày càng nặng nề do các loại rác thải từ việc nuôi tôm hùm xả ra khiến bờ biển nhếch nhác khác xa vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng trước đây.

Ghi nhận dọc bờ biển thôn Bình Lập, hàng tấn lưới mùng cũ từ các lồng nuôi tôm hùm bị vứt bỏ khắp nơi, chất thành đống nằm khắp nơi trên bờ biển.

Theo nhiều người dân địa phương, tình trạng này xuất hiện nhiều năm qua, mỗi ngày có hàng trăm lồng bè từ khắp nơi được đưa vào vùng biển ở thôn Bình Lập để dọn vệ sinh, thay lưới mới và rác cứ thế tích tụ nhiều lên từng ngày.

Dọc bờ biển tại đây, nhiều loại rác thải khác nhau từ việc nuôi tôm hùm thải ra nằm ngổn ngang chất chồng khắp nơi mà không ai dọn dẹp khiến người dân sống tại đây bức xúc.

Bãi cát trắng phau giờ ngập ngụa trong vỏ ốc, lưới mùng, chai lọ...

Nguyễn Văn Tiến, người dân thôn Bình Lập, xã Nam Cam Ranh, cho biết trước đây, nước biển ở đây trong xanh, bãi cát sạch đẹp, thu hút đông đảo người dân địa phương đến tắm, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên giờ đây biển ở khu vực này trở nên xấu xí và dơ bẩn.

Theo anh Tiến, hoạt động nuôi tôm hùm lồng bè bắt đầu xuất hiện tại đây khoảng năm 2005, ban đầu chỉ có vài lồng nuôi thử nghiệm. Đến giai đoạn 2017-2019, số lượng lồng bè tăng nhanh và phát triển mạnh vào năm 2022. Từ năm 2023, anh nhận thấy môi trường biển bị ô nhiễm rõ rệt hơn.

ông Nguyễn Thanh Toàn - người dân địa phương, cho biết các lồng nuôi tôm hùm xuất hiện mỗi ngày một đông, chật kín khắp nơi.

Kéo theo lượng rác tràn ngập khắp các lối đi xuống biển.

Vỏ ốc thức ăn cho tôm hùm và lưới mùng theo sóng trôi vào bờ chất chồng thành từng lớp phủ kín bờ biển.

Ông Trương Văn Hòa (92 tuổi, ở thôn Bình Lập) nói rằng do nước biển bị ô nhiễm từ việc nuôi tôm hùm khiến bà con nơi đây không còn tắm biển được nữa vì ngứa ngáy, khó chịu.

Rác tràn ngập hơn 1 km bờ biển, trong đó chủ yếu là rác từ lưới hỏng dùng để làm lồng nuôi tôm hùm.

“Giờ ở đâu cũng là rác, chúng tôi không biết phải làm sao”, ông Hòa chia sẻ.

Ông Nguyễn Bình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cam Ranh cho biết, việc thu gom, xử lý rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động nuôi tôm hùm hiện đang là thách thức lớn đối với địa phương.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Cam Ranh, Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh hiện chủ yếu thu gom rác thải sinh hoạt, chưa thực hiện thu gom các loại rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản. Điều này khiến một số loại rác chưa được thu gom, xử lý đúng cách. Theo thời gian, rác thải nhựa này tràn ngập khắp đường bờ biển.

Theo ông Nam, tại nhiều khu vực ven biển của xã Nam Cam Ranh, trong đó có Bình Lập, người dân đã bố trí lồng bè tự phát với mật độ cao. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp xả trộm rác thải.

Ông Nam cho biết thêm, địa phương cũng nhiều lần ra quân dọn dẹp rác thải nhưng ý thức của người nuôi tôm hùm kém, dọn được 1 thời gian thì rác lại trôi vào bờ tiếp.

Về lâu dài, địa phương hiện cần nguồn kinh phí dự kiến khoảng 15 tỷ đồng để thả phao mốc, xác định ranh giới vùng nuôi, phân chia các ô nuôi và rà soát các đối tượng đang hoạt động. Sau khi thống kê đầy đủ các hộ nuôi, chính quyền mới có cơ sở xây dựng tiêu chí lựa chọn, bố trí lại vị trí lồng bè. Các trường hợp không thuộc đối tượng được phép nuôi sẽ được yêu cầu chuyển đổi nghề.