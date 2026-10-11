Hành trình tự lập, trưởng thành
Năm học mới 2026-2027, các trường đại học, cao đẳng ở TPHCM đón hàng ngàn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đến học tập, tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ.
Xa gia đình, tại nơi ở mới, môi trường học tập mới, các bạn trẻ bắt đầu làm quen với một nhịp sống khác trước: tự tìm chỗ ở, tự lo bữa ăn, giờ giấc học tập, đi lại và tự chăm sóc bản thân...
Có bạn còn chủ động tìm việc làm thêm để vừa trải nghiệm công việc, tích lũy kinh nghiệm sống, vừa san sẻ phần nào gánh nặng chi phí học tập với gia đình.
Chặng đường mới trên hành trình học vấn với tân sinh viên có nhiều khó khăn, thách thức, song các bạn đều thể hiện sự quyết tâm, vượt khó để đạt kết quả cao trong học tập.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hanh-trinh-tu-lap-truong-thanh-post875978.html