Hành trình tự lập, trưởng thành

Xa gia đình, tại nơi ở mới, môi trường học tập mới, các bạn trẻ bắt đầu làm quen với một nhịp sống khác trước: tự tìm chỗ ở, tự lo bữa ăn, giờ giấc học tập, đi lại và tự chăm sóc bản thân...

Có bạn còn chủ động tìm việc làm thêm để vừa trải nghiệm công việc, tích lũy kinh nghiệm sống, vừa san sẻ phần nào gánh nặng chi phí học tập với gia đình.

Chặng đường mới trên hành trình học vấn với tân sinh viên có nhiều khó khăn, thách thức, song các bạn đều thể hiện sự quyết tâm, vượt khó để đạt kết quả cao trong học tập.

Sinh viên năm nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng dọn dẹp phòng tại ký túc xá của nhà trường. Ảnh: MẠNH THẮNG

Sinh viên năm nhất được cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng tư vấn các vấn đề nơi ở, sinh hoạt đầu năm học mới

Lê Võ Bảo Duy, sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, tranh thủ sau giờ học đi làm thêm tại một nhà hàng

Ngoài giờ học, Phạm Anh Tuấn, tân sinh viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM theo các ê-kíp quay phim để phụ quay tại các chương trình truyền hình

Huỳnh Quốc Nhân, sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Bình Minh với cuộc sống ở trọ, vừa học vừa làm thêm, tối về ôn bài

Sinh viên tham gia Ngày hội kết nối thực tập “Internship Fair 2026” do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM tổ chức, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và việc làm phù hợp

Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại ký túc xá nhà trường

Sinh viên năm nhất di chuyến bằng xe buýt đến trường mỗi ngày