Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung: Hội viên ACCA bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực công và tư

Năm 2026, ACCA Việt Nam chào đón 235 hội viên mới, trong đó có 151 hội viên mới và 84 Hội viên Kỳ cựu mới. Ảnh: N.LY

Tham dự Lễ Chào mừng có: ông Nguyễn Bá Dũng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Kiểm toán nhà nước; ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Kế toán - Kiểm toán, Bộ Tài chính; bà Melanie Proffitt - Chủ tịch ACCA toàn cầu; ông Vũ Đức Nguyên - Thành viên Hội đồng ACCA toàn cầu; ông Tô Quốc Hưng - Giám đốc Quốc gia ACCA Việt Nam…

Cùng tham dự có lãnh đạo các hiệp hội, tổ chức chuyên môn, tổ chức tài chính, doanh nghiệp tại Việt Nam và các hội viên mới, hội viên kỳ cựu mới của ACCA.

Năm 2026, ACCA Việt Nam chào đón 235 hội viên mới, trong đó có 151 hội viên mới và 84 hội viên kỳ cựu mới. Để trở thành hội viên ACCA, mỗi cá nhân phải trải qua một lộ trình học tập chuyên sâu với nhiều kỳ thi quan trọng, từ đó trang bị nền tảng vững chắc về kế toán, tài chính, kinh doanh và pháp luật, đồng thời phát triển năng lực phân tích, giải quyết vấn đề và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Quang cảnh Lễ Chào mừng Hội viên mới ACCA năm 2026. Ảnh: N.LY

Ở các cấp độ chuyên sâu, học viên tiếp tục củng cố khả năng đánh giá rủi ro, quản lý hiệu quả hoạt động, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định kinh doanh, cùng tư duy chiến lược cần thiết để đảm nhiệm những vai trò ngày càng đa dạng trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính. Xuyên suốt hành trình đó, đạo đức nghề nghiệp, tính chính trực và trách nhiệm với lợi ích công chúng luôn là những yêu cầu cốt lõi.

Bên cạnh việc hoàn thành các kỳ thi chuyên môn và các mô-đun phát triển kỹ năng nghề nghiệp, học viên cần tích lũy ít nhất 36 tháng kinh nghiệm làm việc phù hợp trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính, đồng thời chứng minh năng lực thông qua 9 mục tiêu thực hành nghề nghiệp. Sự kết hợp giữa kiến thức học thuật, năng lực ứng dụng, kinh nghiệm thực tiễn và các chuẩn mực đạo đức khắt khe tạo nên giá trị của danh hiệu ACCA.

Bà Melanie Proffitt - Chủ tịch ACCA toàn cầu - nhấn mạnh, công nghệ không thể thay thế những phẩm chất mang tính con người. Ảnh: N.LY

Tại Lễ Chào mừng, bà Melanie Proffitt nhấn mạnh, các hội viên ACCA đều sở hữu tinh thần bền bỉ, nhiệt huyết trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và đóng góp cho cộng đồng. Chính những giá trị này tạo nên niềm tin và uy tín mà các chuyên gia kế toán nhận được từ nhà tuyển dụng, đối tác, khách hàng và các tổ chức trên toàn cầu. Khi công nghệ và AI ngày càng có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc, vai trò của những phẩm chất mang tính con người càng trở nên rõ nét.

“Trong một thế giới siêu tự động hóa, các chuyên gia kế toán mang đến những phẩm chất như trực giác và sự tin cậy; năng lực đảm bảo và kinh nghiệm - những giá trị không thể dễ dàng thay thế bằng công nghệ”, bà Melanie Proffitt khẳng định.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung ghi nhận sự bền bỉ, yêu nghề của mỗi hội viên ACCA. Ảnh: N.LY

Chúc mừng hành trình 25 năm của ACCA tại Việt Nam và các hội viên mới, hội viên kỳ cựu mới của ACCA, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung ghi nhận sự bền bỉ, sự yêu nghề của mỗi cá nhân, đồng thời cho thấy đội ngũ chuyên gia tài chính, kế toán, kiểm toán có trình độ nghề nghiệp được quốc tế công nhận tại Việt Nam đang tiếp tục phát triển.

Trong bối cảnh mới, việc hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới và các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán là điều bắt buộc. Quá trình này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thông tin tài chính, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, cũng như tính chuyên nghiệp về nghề nghiệp của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Kiểm toán viên Nguyễn Việt Hà - Kiểm toán nhà nước khu vực I - vinh dự trở thành hội viên ACCA năm 2026. Ảnh: N.LY

Để đáp ứng những yêu cầu đó, Việt Nam cần đội ngũ chuyên gia am hiểu chuẩn mực quốc tế, điều kiện thực tiễn và quy định trong nước. Các hội viên ACCA có thể đảm nhiệm vai trò là cầu nối giữa tri thức nghề nghiệp quốc tế với thực tiễn trong nước tại Việt Nam.

“Tôi tin tưởng rằng, sự trưởng thành, sự chuyên nghiệp của đội ngũ hội viên ACCA sẽ giúp các doanh nghiệp, các cơ quan, các tổ chức ở Việt Nam làm việc hiệu quả hơn với các nhà đầu tư, đối tác quốc tế. Đồng thời, bổ sung nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn cho cả khu vực công và khu vực tư. Đây là một sự đóng góp thiết thực của ACCA đối với sự phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh.

Năm 2026, ACCA Việt Nam chào đón 84 hội viên kỳ cựu mới. Ảnh: N.LY

Việc chào đón hội viên mới và hội viên kỳ cựu mới đã thể hiện sức sống của một cộng đồng phát triển mạnh mẽ, nơi tri thức, kinh nghiệm và những giá trị nghề nghiệp được tiếp nối không ngừng.

Đặc biệt, tại buổi Lễ, ACCA cũng dành một phần ý nghĩa để vinh danh những tài năng trẻ xuất sắc nhận Học bổng Tổng Lãnh sự Anh và Học bổng ACCA Futurist 2026.

Được ACCA tổ chức thường niên, ACCA Futurist là chương trình học bổng dành cho học sinh trung học trên toàn quốc, khuyến khích các bạn trẻ khám phá tiềm năng bản thân, tìm hiểu về nghề nghiệp tương lai và xây dựng hành trang cho hành trình ngay từ trên ghế nhà trường. Đây là một trong những dấu ấn thể hiện cam kết của ACCA trong việc đầu tư cho thế hệ tương lai, đồng thời mở ra cơ hội để các bạn trẻ tiếp cận giáo dục chất lượng, định hướng nghề nghiệp và làm quen với trải nghiệm quốc tế.

ACCA vinh danh những tài năng trẻ xuất sắc nhận Học bổng Tổng Lãnh sự Anh và Học bổng ACCA Futurist 2026.

Sau 25 năm, cộng đồng ACCA tại Việt Nam hiện có hơn 1.300 hội viên và hơn 7.000 hội viên tương lai. ACCA cũng tự hào đã góp phần đào tạo và phát triển gần 10.000 chuyên gia đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

Lễ Chào mừng Hội viên mới năm 2026 cũng là dịp để ACCA Việt Nam nhìn lại một hành trình đầy ý nghĩa - 25 năm đồng hành và gắn kết tại Việt Nam, không chỉ góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực kế toán, tài chính, mà còn tạo dựng một mạng lưới chuyên môn rộng mở, nơi tri thức và kinh nghiệm được chia sẻ, kết nối và lan tỏa.

Năm 2026, ACCA tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có những sáng kiến gắn với sự phát triển của các Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Tại Diễn đàn ACCA - VIFC Forum 2026 ở TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào tháng 9 vừa qua, ACCA cùng các đối tác đã thúc đẩy đối thoại về khung pháp lý, các lĩnh vực ưu tiên và cơ hội đầu tư tại hai Trung tâm Tài chính Quốc tế, đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Điều hành của hai trung tâm nhằm tăng cường kết nối và chia sẻ chuyên môn.

Những bước tiến này tiếp tục mở rộng vai trò của ACCA như một cầu nối giữa cộng đồng nghề nghiệp, khu vực công và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đưa nguồn lực, chuyên môn và mạng lưới quốc tế đến gần hơn với Việt Nam./.