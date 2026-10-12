Quảng Ninh kiến nghị cơ chế đột phá phát triển giáo dục, đặc biệt ở khu vực ngoài công lập

Ngày 12/10, ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đoàn công tác làm việc với thành phố Quảng Ninh về tình hình giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại buổi làm việc, ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách có tính đổi mới, đột phá, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đặc biệt ở khu vực ngoài công lập.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tại buổi làm việc.

Theo ông Quản Minh Cường, việc huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, đa dạng hóa loại hình đào tạo sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân và yêu cầu nhân lực của nền kinh tế; từng bước đưa giáo dục trở thành lĩnh vực kinh tế mang lại giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của các địa phương.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh quy mô giáo dục của thành phố lớn, với hơn 700 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cơ sở mầm non độc lập; trên 360.000 người học cùng hơn 20.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Thành phố còn có 10 cơ sở đại học, cao đẳng và trung cấp.

Năm 2026, ngân sách Quảng Ninh dành cho giáo dục, đào tạo khoảng 9.000 tỷ đồng, chiếm trên 21% tổng dự toán chi ngân sách địa phương.

Thành phố đã ban hành 10 chính sách giáo dục đặc thù, hỗ trợ hơn 539.000 lượt người học và giáo viên, với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng mỗi năm học.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh báo cáo.

Cùng với đó, thành phố đầu tư hơn 377 tỷ đồng xây dựng 5 trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới và 1 trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở; cung cấp hơn 12.000 điều hòa cho các trường công lập.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, việc tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên, bảo đảm hài hòa giữa giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng lưu ý cần gắn kết chặt chẽ các cơ sở giáo dục với thị trường lao động, tạo điều kiện để người học có thể học tập và tìm việc làm tại địa phương. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Quảng Ninh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thành phố trong phát triển giáo dục và đào tạo.