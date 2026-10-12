Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn làm việc với TP Quảng Ninh

Quang cảnh buổi làm việc.

UBND TP Quảng Ninh cho biết, toàn Thành phố hiện có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, gồm 292 cơ sở công lập và 54 cơ sở tư thục; ngoài ra có 385 cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Tổng số trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên là 365.146 người.

Trên địa bàn thành phố có 2 trường đại học, 1 cơ sở của trường đại học, 6 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp, với tổng số 27.300 sinh viên.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quảng Ninh đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục như: Chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường; Chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên; Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và nhóm yếu thế, ưu tiên; Chính sách tiếp tục trợ giúp trẻ em, học sinh không có nguồn nuôi dưỡng đến khi hoàn thành văn bằng đại học thứ nhất...

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Quảng Ninh là địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập.

Đến ngày 15/10/2025, toàn Thành phố đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập, giảm 280/570 (tương ứng 49,12%) các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập, bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý phát huy trách nhiệm, nâng cao tính tự chủ trong quản trị nhà trường, góp phần giữ vững chất lượng giáo dục và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì vững chắc: đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

Tỷ lệ học sinh tiểu học và trẻ mầm non học 2 buổi/ngày tiếp tục được duy trì. Thành phố đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến hoàn thành vào năm 2028; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Triển khai Kế hoạch dạy học 02 buổi/ngày; Triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” và “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ” giai đoạn 2026-2030…

Thành phố Quảng Ninh cũng đã lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” đối với 3 trường: Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm, Đại học Hạ Long; Trường TH và THCS Hạ Long, đặc khu Vân Đồn; Thành lập trường TH, THCS và THPT trên cơ sở sáp nhập trường TH và THCS Hà Tu và trường THPT Vũ Văn Hiếu, phường Hà Tu.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh khẳng định, Quảng Ninh luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thành phố nhất quán quan điểm phát triển giáo dục toàn diện gắn với bảo đảm công bằng, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy và học, phát triển giáo dục mũi nhọn và khuyến khích xã hội hóa giáo dục.

Việc ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục thể hiện quyết tâm của thành phố trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để mọi người học được thụ hưởng những thành quả phát triển.

Trước yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, thành phố đang thiếu cơ chế trong giáo dục và đào tạo nên rất mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành ủng hộ tạo cơ chế cho thành phố.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, kết quả giáo dục đào tạo của Thành phố Quảng Ninh đạt được rất nhiều kết quả quan trọng.

Để đạt được kết quả đó là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành và sự nỗ lực của các thầy cô giáo, học sinh.

Mạng lưới quy mô giáo dục và đào tạo ngày càng được mở rộng. Thành phố cũng tiên phong trong việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tinh gọn bộ máy.

Cơ sở trường lớp được đầu tư, chất lượng giáo dục toàn diện cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao.

Chuyển đổi số đạt được những kết quả rõ nét. Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được quan tâm phát triển.

“Chúng ta đã tiên phong, đổi mới mạnh mẽ, thử nghiệm, chủ trương quyết sách như thế. Trong những tháng tới chúng ta phải xác định, tiên phong đổi mới là hình mẫu. Hình mẫu trong phát triển kinh tế rồi thì nay là hình mẫu trong phát triển giáo dục và đào tạo”, Bộ trưởng nói.

Đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của Thành phố, Bộ trưởng khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để Quảng Ninh thực hiện các mục tiêu trong phát triển giáo dục, góp phần để thành phố tiếp tục giữ vững vị thế của địa phương đi đầu cả nước trong phát triển kinh tế, xã hội.