TAND khu vực 6 - Lào Cai tuyên truyền phòng, chống ma túy qua phiên tòa giả định

Thẩm phán Phùng Mạnh Cường - Chủ tọa phiên tòa giả định, kết hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy tổ chức tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Lào Cai.

Chương trình có sự tham dự của đại diện một số sở, ngành, lãnh đạo địa phương, giáo viên các trường học trên địa bàn và hơn 1.000 học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức hằng năm vào ngày 9/11.

Đưa pháp luật đến học sinh qua phiên tòa giả định tại phường Lào Cai

Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy. Kịch bản được xây dựng dựa trên nội dung một vụ án xảy ra trên địa bàn, giúp học sinh hình dung rõ hơn diễn biến của một phiên xét xử và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật.

Toàn cảnh phiên tòa giả định, kết hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy tổ chức tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Lào Cai.

Bên cạnh phiên tòa giả định, ban tổ chức còn đưa nội dung tuyên truyền vào các tiểu phẩm về phòng, chống ma túy, đồng thời phổ biến tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và cộng đồng.

Việc kết hợp sân khấu hóa với mô phỏng hoạt động xét xử tạo điều kiện để học sinh tiếp thu kiến thức bằng hình ảnh, tình huống cụ thể thay vì chỉ nghe phổ biến quy định.

Học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai theo dõi phiên tòa giả định.

Thông qua hình thức này, hoạt động tuyên truyền không dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn góp phần định hướng cách ứng xử, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, ý thức phòng ngừa và trách nhiệm của học sinh trong việc nói không với ma túy.

Tại chương trình, Đoàn phường Lào Cai tổ chức ký cam kết giữa các trường THCS trên địa bàn với nội dung học sinh, đoàn viên, đội viên không vi phạm pháp luật về ma túy.

Hoạt động ký cam kết góp phần chuyển thông điệp tuyên truyền thành ý thức và trách nhiệm trong môi trường học đường.

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong nhà trường

Việc tổ chức phiên tòa giả định trong trường học cho thấy sự phối hợp giữa TAND, chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm hiệu quả.

Với học sinh ở lứa tuổi đang hình thành nhận thức và kỹ năng sống, cách tiếp cận trực quan giúp các em hiểu rằng mọi hành vi vi phạm pháp luật đều có thể dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng.

Đây không phải lần đầu hình thức tuyên truyền này được triển khai tại phường Lào Cai. Trước đó11/2025, tại Trường THCS Ngô Văn Sở, TAND khu vực 6 cùng các cơ quan, đơn vị địa phương phối hợp tổ chức phiên tòa giả định về an toàn giao thông cho hơn 1.000 học sinh, kết hợp ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Những hoạt động theo từng chủ đề cho thấy nỗ lực đưa kiến thức pháp luật vào đời sống học đường thông qua các tình huống cụ thể.

TAND khu vực 6 - Lào Cai cùng các cơ quan chức năng đưa nội dung tuyên truyền vào các tiểu phẩm về phòng, chống ma túy.

Từ phiên tòa giả định tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám, thông điệp phòng, chống ma túy được truyền tải đến học sinh: nâng cao hiểu biết pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng giúp học sinh tự bảo vệ mình, tránh xa các hành vi vi phạm và góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh.