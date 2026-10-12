Văn hóa cán bộ - tư duy mới, nói và làm - Bài 2: Văn hóa phản biện

Phản biện mang tính xây dựng sẽ giúp phát hiện lỗ hổng trong chủ trương, chính sách và phương án thực hiện; phát huy trí tuệ tập thể, phòng ngừa sai sót ngay từ khâu khởi đầu. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật”.

Tranh minh họa: qdnd.vn

Thực tế hiện nay, trước việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ, một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chỉ chăm lo giữ an toàn cho mình. Họ biết bất cập vẫn im lặng, chờ ý lãnh đạo để tán đồng; trong họp thuận chiều, ngoài giờ bàn tán. Khi tham mưu biến thành phụ họa, nguy cơ không được cảnh báo, phương án thiếu khả thi vẫn được thông qua.

Ở thái cực nguy hiểm khác, có người chưa hiểu sâu đã phủ định, từ một hạn chế đi đến bác bỏ hoàn toàn, quy chụp động cơ thay cho chứng cứ, biến phản biện thành công kích cá nhân, phản biện thành phản bác, phủ nhận, thậm chí chống đối.

Đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần phải xây dựng môi trường phản biện khoa học, dân chủ trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; coi trọng ý kiến từ thực tiễn và phản biện xã hội. Người đứng đầu phải biết tiếp nhận ý kiến trái chiều, cầu thị tiếp thu, thấu tình đạt lý; người phản biện phải dựa trên căn cứ, dữ liệu, hướng đến lợi ích chung và giải pháp khả thi. Văn hóa phản biện phải được kiểm chứng bằng chất lượng quyết sách và lợi ích mang lại cho nhân dân.

Không có phản biện khoa học chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ngõ cụt.