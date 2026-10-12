Cà Mau triển khai Chiến dịch bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng

Chiều 12.10, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến dịch “Không Một Mình” trên địa bàn tỉnh năm 2026, nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Cà Mau triển khai Chiến dịch ở các trường học, ưu tiên các trường THCS, THPT... trên địa bàn tỉnh

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, việc thực hiện Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cho trẻ em, thanh thiếu niên và cộng đồng trong việc nhận diện các nguy cơ xâm hại, tổn thương và hành vi không an toàn trên môi trường mạng.

Chiến dịch hướng đến việc trang bị cho trẻ em, thanh thiếu niên các kỹ năng bảo vệ bản thân, lưu giữ bằng chứng, thiết lập ranh giới và tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp khi gặp vấn đề trực tuyến. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội nhằm tạo ra mạng lưới hỗ trợ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Chiến dịch được triển khai tại các trường học (ưu tiên THCS, THPT, cao đẳng, đại học); các nhà văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng và các nền tảng trực tuyến của tỉnh... Thời gian thực hiện từ nay đến tháng 12.2026.

Đối tượng trọng tâm là trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên từ 10-22 tuổi; giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, phụ huynh và người chăm sóc trẻ.

Theo đó, Cà Mau tổ chức chuỗi workshop, trải nghiệm và các hoạt động lan tỏa Chiến dịch. Trước mắt, tỉnh lựa chọn từ 2-5 trường học có khả năng huy động đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia để tổ chức các hoạt động. Sau đó, mở rộng triển khai tại khoảng 50% số trường học trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh tổ chức tập huấn cho giáo viên; bảo đảm 100% xã, phường có ít nhất 2 giáo viên THCS, THPT được tiếp cận chương trình đào tạo. Đồng thời, triển khai mô hình “đại sứ an toàn số học đường” bằng việc hướng dẫn, phổ biến mục tiêu đến 100% trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch cũng hưởng ứng phong trào “5 phút cùng em” bằng việc khuyến khích cộng đồng, phụ huynh, cán bộ dành 5 phút mỗi ngày để lắng nghe, chia sẻ và trò chuyện cùng các em về những vấn đề liên quan trên không gian mạng.

Chị em hội viên Hội LHPN các cấp ở Cà Mau được khuyến khích tham gia Chiến dịch nhằm góp phần lan tỏa phong trào rộng khắp

Bên cạnh đó, tỉnh vận động cán bộ, chiến sĩ công an, giáo viên, chuyên gia, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL), đoàn viên, hội viên phụ nữ tham gia, lan tỏa phong trào bằng nhiều hình thức phù hợp.

UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh làm đầu mối điều phối, theo dõi việc thực hiện kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, các xã, phường và Câu lạc bộ Niềm tin số Cà Mau hướng dẫn nội dung chuyên môn, hỗ trợ các trường học tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch.

Sở GD&ĐT triển khai Chiến dịch trong ngành giáo dục; lựa chọn điểm trường tiên phong thực hiện mô hình “đại sứ an toàn số học đường”; bố trí không gian, thời lượng phù hợp cho các buổi workshop, tọa đàm; vận động cài đặt hình nền Chiến dịch tại 50% phòng tin học trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL bố trí 5-10 màn hình LED, biển điện tử quảng cáo tuyên truyền về Chiến dịch tại các khu vực đông dân cư, bảo đảm phù hợp với quy định và điều kiện thực tế…