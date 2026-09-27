Hành trình trở về cánh đồng

Có lẽ từ mong muốn giản dị ấy, một thế giới đồng thoại vừa gần gũi vừa sinh động đã được mở ra trong Thủ lĩnh Rô Đồng, nơi những loài vật bé nhỏ hiện lên với những tính cách, tình cảm và câu chuyện mang bóng dáng cuộc sống con người.

Câu chuyện bắt đầu từ một chú cá Rô Đồng vốn quen với lạch nước, đồng ruộng và những mương máng thân thuộc. Một ngày nọ, Rô Đồng bị con người bắt và đưa vào bể cá. Từ một không gian rộng mở, cậu phải làm quen với cuộc sống hoàn toàn khác. Rô Đồng gặp những người bạn mới như chị em Cá Vàng, anh Cua Kềnh, bác Rùa, anh Tỳ Bà, chị Ốc Nhồi... Mỗi nhân vật một tính nết, một cách ứng xử, nhưng chính những khác biệt lại tạo nên một cộng đồng sinh động trong thế giới ấy.

Điều thú vị của Thủ lĩnh Rô Đồng là tác giả không chỉ kể một câu chuyện về loài vật. Qua những nhân vật nhỏ bé, Uông Triều dựng nên một xã hội thu nhỏ với những mối quan hệ rất gần với đời sống con người. Có lúc họ vui vẻ bên nhau, có khi xảy ra bất đồng; có người mạnh mẽ, người lo lắng, người nóng nảy, người lại điềm tĩnh. Họ phải học cách sống cùng nhau, hiểu nhau và nương tựa vào nhau.

Càng ở lâu trong bể cá, Rô Đồng càng nhớ đồng ruộng và khao khát trở về. Nhưng điều đáng quý là Rô Đồng không muốn tìm tự do một mình. Cậu muốn những người bạn cùng được trở lại với thiên nhiên. Từ mong muốn ấy, một kế hoạch thoát khỏi bể cá được hình thành. Hành trình ấy không hề dễ dàng. Có hoang mang, sợ hãi, có mất mát, có nước mắt và cả những hiểm nguy bất ngờ. Nhưng cũng chính trong những thời khắc khó khăn ấy, tình nghĩa giữa họ được bộc lộ rõ nhất.

Những câu chuyện về tình nghĩa giữa các nhân vật cũng là điểm làm nên sức hấp dẫn riêng của cuốn sách. Như câu chuyện của vợ chồng Cá Cờ, tình yêu và sự gắn bó đã khiến anh Cá Cờ không ngần ngại đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ người mình thương. Hay những biến cố bất ngờ trong cuộc sống của các cư dân bể cá, qua đó mỗi nhân vật có thêm cơ hội hiểu nhau và hiểu chính mình.

Uông Triều kể chuyện bằng giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng. Những biến cố được dẫn dắt tự nhiên, không nặng nề. Trẻ em có thể đọc bằng sự thích thú mà vẫn tự mình nhận ra những điều cần suy ngẫm. Các em có thể nhìn thấy trong cuốn sách một thế giới của cá, cua, rùa, ốc còn người lớn có thể bắt gặp phía sau đó những câu chuyện về quê hương, tự do, tình nghĩa và sự trưởng thành.

Có lẽ vì vậy, Thủ lĩnh Rô Đồng không chỉ là hành trình của một chú cá trở về với cánh đồng. Đó còn là hành trình tìm lại nơi mình thuộc về, học cách sống cùng những người khác và hiểu rằng tự do luôn đi cùng lựa chọn.

Sau những biến cố, Rô Đồng đã trở về với cánh đồng. Chú cá nhỏ đã đi một chặng đường dài để hiểu rằng được trở về nơi mình thuộc về cũng là một dạng hạnh phúc.