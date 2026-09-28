Cuộc sống hiện tại của Kim Hiền ở Mỹ

Mới đây, Kim Hiền đăng tải hình ảnh trong một buổi sáng đưa con đến trường kèm những chia sẻ về niềm vui giản dị của một người mẹ. Nữ diễn viên cho biết những công việc quen thuộc như thức dậy, chuẩn bị mọi thứ rồi đưa con đến trường tưởng chừng rất bình thường nhưng lại là những khoảnh khắc quý giá trong hành trình làm mẹ.

Đáng chú ý, Kim Hiền nhắc đến cô con gái Yvona vẫn muốn mang theo một chiếc mặt nạ hình con khỉ, món đồ gắn với kỷ niệm của hai anh em. Với nữ diễn viên, đó chỉ là một vật nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm và ký ức gia đình. “Nhìn con bước vào trường, mẹ chỉ mong con luôn bình an, mạnh mẽ và lớn lên trong thật nhiều yêu thương”, Kim Hiền viết.

Chia sẻ của Kim Hiền nhận được sự đồng cảm bởi thay vì những điều lớn lao, nữ diễn viên tập trung vào những khoảnh khắc rất đời thường của gia đình. Từ việc chuẩn bị cho con đến trường, lưu giữ một món đồ kỷ niệm hay dõi theo con từ phía sau, những điều nhỏ bé ấy trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại của cô.

Kim Hiền chia sẻ về niềm vui giản dị của một người mẹ.

Sau những biến cố trong cuộc sống, Kim Hiền dường như dành nhiều sự quan tâm hơn cho những giá trị bình dị. Hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội thời gian qua chủ yếu xoay quanh gia đình, các con và những khoảnh khắc đời thường. Cô chọn cách tận hưởng nhịp sống riêng và đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành.

Hiện tại, Kim Hiền sinh sống tại Mỹ và duy trì công việc kinh doanh cùng những hoạt động cá nhân. Cô cũng xây dựng nội dung trên mạng xã hội, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, cách chăm sóc gia đình và những trải nghiệm của bản thân. Thỉnh thoảng trở về Việt Nam, nữ diễn viên dành thời gian gặp gỡ người thân, bạn bè và tìm lại những địa điểm gắn với quãng đời hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh hiện tại của Kim Hiền có nhiều thay đổi so với thời điểm cô phủ sóng màn ảnh nhỏ. Trước đây, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả phía Nam. Sau nhiều năm sinh sống ở Mỹ, cô giảm tần suất đóng phim và tập trung nhiều hơn cho cuộc sống gia đình.

Trong sự nghiệp, Kim Hiền bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn trẻ và từng tham gia sân khấu trước khi được biết đến rộng rãi qua truyền hình. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất của cô là vai Út Ráng trong Hương phù sa. Nhân vật cô gái miền Tây có tính cách thẳng thắn, giàu tình cảm giúp Kim Hiền tạo dấu ấn riêng và được khán giả nhớ đến trong thời gian dài.

Kim Hiền hiện tại.

Sau thành công của Hương phù sa, Kim Hiền tiếp tục tham gia nhiều dự án như Mùi ngò gai, Dốc tình, Ngũ quái Sài Gòn, Tuổi yêu, Gia đình phép thuật và Lối sống sai lầm. Các vai diễn có màu sắc khác nhau giúp Kim Hiền duy trì vị trí quen thuộc trên màn ảnh truyền hình phía Nam.

Không chỉ đóng phim truyền hình, Kim Hiền còn từng thử sức với điện ảnh. Cô góp mặt trong Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ, bộ phim được đầu tư khoảng 30 tỷ đồng và đạt doanh thu khoảng 20 tỷ đồng tại phòng vé. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia một số tác phẩm như Nàng Men Chàng Bóng, Đam mê, Cưới chạy, Scandal: Hào quang trở lại và Mỹ nhân. Riêng Mỹ nhân được ghi nhận doanh thu khoảng 500 triệu đồng.

Hiện tại, Kim Hiền dành phần lớn thời gian cho gia đình và các con, đồng thời duy trì những hoạt động cá nhân. Những khoảnh khắc đời thường được nữ diễn viên chia sẻ cho thấy cuộc sống hiện tại của cô gắn với những niềm vui giản dị bên gia đình.