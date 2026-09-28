Nhất Âu Xuân của Hứa Khải và Châu Dã hụt hơi sau màn khởi đầu gây chú ý

Nhất Âu Xuân từng được kỳ vọng tạo nên cú bứt phá nhờ sự góp mặt của Hứa Khải, Châu Dã cùng phần hình ảnh được đầu tư. Tuy nhiên, sau màn khởi đầu nhận được nhiều sự quan tâm, bộ phim dần bộc lộ dấu hiệu hụt hơi khi diễn biến câu chuyện và màn thể hiện của dàn diễn viên chính chưa đáp ứng kỳ vọng.

Ngay khi lên sóng, Nhất Âu Xuân nhanh chóng thu hút khán giả nhờ bối cảnh cổ trang chỉn chu, màu phim mang sắc thái thủy mặc và phục trang được chăm chút. Tạo hình của Châu Dã trong vai Tạ Thanh Viên cũng nhận nhiều sự chú ý. Nhân vật được xây dựng là cô gái mang trong mình kế hoạch báo thù sau biến cố gia đình, đồng thời sở hữu khả năng tính toán và sự sắc bén.

Từng gây chú ý khi lên sóng, Nhất Âu Xuân dần giảm sức hút vì kịch bản và diễn xuất gây tranh luận.

Bên cạnh đó, việc Hứa Khải đảm nhận vai Thẩm Nhuận càng làm tăng kỳ vọng dành cho tác phẩm. Bộ phim khai thác mô-típ song cường báo thù, kết hợp tuyến tình cảm với những tranh đấu trong gia tộc và triều đình. Dù vậy, sức nóng ban đầu không duy trì được lâu. Được biết, nhiệt độ của phim bắt đầu giảm sau những ngày đầu và đến khoảng ngày thứ bảy, tác phẩm bị một bộ phim ngôn tình kinh phí thấp phát sóng cùng thời điểm vượt qua.

Một trong những điểm gây tranh luận là cách Nhất Âu Xuân triển khai câu chuyện. Hai tuyến gia đấu và tranh đấu nơi triều đình được kỳ vọng bổ trợ cho nhau nhưng chưa tạo được sự liên kết đủ chặt. Tuyến gia đấu tập trung vào những mâu thuẫn trong phủ họ Tạ, trong khi tuyến điều tra và tranh đấu triều đình lại được triển khai khá nhanh. Điều này khiến mạch truyện đôi lúc thiếu điểm nhấn và chưa tạo được cảm giác đấu trí mạnh.

Một trong những điểm gây tranh luận là cách Nhất Âu Xuân triển khai câu chuyện.

Hành trình báo thù của Tạ Thanh Viên cũng chưa hoàn toàn thuyết phục. Dù nhân vật được giới thiệu là người có đầu óc sắc bén, một số kế hoạch của cô chưa tạo được cảm giác tính toán chặt chẽ như kỳ vọng. Đây là điểm đáng chú ý bởi yếu tố báo thù vốn được xem là một trong những trụ cột của bộ phim.

Diễn xuất của Châu Dã cũng nhận những phản hồi trái chiều. Đáng chú ý, cảnh khóc của Tạ Thanh Viên ở khoảng tập 10 khiến khán giả tranh luận. Một số ý kiến cho rằng biểu cảm của nữ diễn viên chưa truyền tải trọn vẹn sự đau khổ, trong khi ý kiến khác nhận định cách thể hiện tiết chế có thể phù hợp với tính cách kìm nén cảm xúc của nhân vật.

Hứa Khải cũng chưa tạo được hiệu ứng tương tác như kỳ vọng với Châu Dã. Mối quan hệ giữa Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên thiếu những màn đối đầu, giằng co đủ mạnh, khiến tuyến tình cảm chưa trở thành điểm tựa đáng kể cho tác phẩm.

Hứa Khải cũng chưa tạo được hiệu ứng tương tác như kỳ vọng với Châu Dã.

Ở chiều ngược lại, Miêu Phố và Phú Đại Long được nhắc đến như những điểm sáng. Dù không phải trung tâm câu chuyện, hai diễn viên vẫn tạo chiều sâu cho nhân vật thông qua ánh mắt, cử chỉ và cách xử lý lời thoại.

Nhìn tổng thể, Nhất Âu Xuân vẫn sở hữu nhiều ưu điểm về hình ảnh, phục trang và mỹ thuật. Tuy nhiên, phần nhìn đẹp chưa đủ để duy trì sức hút nếu câu chuyện và nhân vật chưa tạo được sự đồng nhất. Những tranh luận hiện tại cho thấy bộ phim cần thêm điểm nhấn ở diễn biến và cách phát triển nhân vật nếu muốn duy trì sự quan tâm của khán giả trong chặng đường tiếp theo.