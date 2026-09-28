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Mùa vàng trên thung lũng Chiềng Sinh ở Điện Biên

Những thửa ruộng nối tiếp nhau trải rộng giữa các dãy núi trùng điệp tạo nên bức tranh thiên nhiên giàu sức sống, mang đậm vẻ đẹp đặc trưng của vùng cao Điện Biên.

Báo VietnamPlus
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Vào mùa lúa chín, xã Chiềng Sinh (Điện Biên) khoác lên mình vẻ đẹp trù phú, hùng vĩ của vùng thung lũng miền núi Tây Bắc. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Vào mùa lúa chín, xã Chiềng Sinh (Điện Biên) khoác lên mình vẻ đẹp trù phú, hùng vĩ của vùng thung lũng miền núi Tây Bắc. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những làn khói mỏng bảng lảng trên cánh đồng trong ánh chiều tạo nên nét đẹp thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những làn khói mỏng bảng lảng trên cánh đồng trong ánh chiều tạo nên nét đẹp thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những khối núi đá phủ xanh cây rừng nổi bật giữa cánh đồng lúa vàng, tạo nên điểm nhấn độc đáo trong cảnh quan Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những khối núi đá phủ xanh cây rừng nổi bật giữa cánh đồng lúa vàng, tạo nên điểm nhấn độc đáo trong cảnh quan Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ánh hoàng hôn phủ sắc vàng cam lên những dãy núi và cánh đồng, tạo nên khung cảnh ấn tượng ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ánh hoàng hôn phủ sắc vàng cam lên những dãy núi và cánh đồng, tạo nên khung cảnh ấn tượng ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Từ trên cao, bản làng, những thửa ruộng mùa vàng và những dãy núi đá tạo thành những mảng màu đan xen giữa thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Từ trên cao, bản làng, những thửa ruộng mùa vàng và những dãy núi đá tạo thành những mảng màu đan xen giữa thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc vàng của lúa chín phủ rộng trên những cánh đồng nằm giữa các dãy núi, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc vàng của lúa chín phủ rộng trên những cánh đồng nằm giữa các dãy núi, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những làn khói bốc lên giữa cánh đồng lúa trong ánh chiều tạo điểm nhấn cho bức tranh mùa vàng ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những làn khói bốc lên giữa cánh đồng lúa trong ánh chiều tạo điểm nhấn cho bức tranh mùa vàng ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc vàng của lúa chín phủ rộng trên những cánh đồng nằm giữa các dãy núi, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc vàng của lúa chín phủ rộng trên những cánh đồng nằm giữa các dãy núi, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoàng hôn nhuộm vàng những dãy núi đá và cánh đồng lúa, tạo nên khung cảnh bình yên ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoàng hôn nhuộm vàng những dãy núi đá và cánh đồng lúa, tạo nên khung cảnh bình yên ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc vàng của lúa chín phủ rộng trên những cánh đồng nằm giữa các dãy núi, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc vàng của lúa chín phủ rộng trên những cánh đồng nằm giữa các dãy núi, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Dòng sông uốn lượn giữa cánh đồng lúa chín dưới chân các dãy núi ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Dòng sông uốn lượn giữa cánh đồng lúa chín dưới chân các dãy núi ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bản làng nằm xen giữa ruộng bậc thang tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cao Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bản làng nằm xen giữa ruộng bậc thang tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cao Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bản làng nằm dọc theo những cánh đồng lúa chín, phía xa là những dãy núi tạo nên không gian đặc trưng của vùng cao Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bản làng nằm dọc theo những cánh đồng lúa chín, phía xa là những dãy núi tạo nên không gian đặc trưng của vùng cao Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Cánh đồng lúa chín bao quanh bản làng, tạo nên sự hài hòa giữa không gian sinh sống và sản xuất của người dân Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Cánh đồng lúa chín bao quanh bản làng, tạo nên sự hài hòa giữa không gian sinh sống và sản xuất của người dân Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những mái nhà nổi bật giữa cánh đồng ruộng bậc thang, tạo nên bức tranh làng quê vùng cao Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những mái nhà nổi bật giữa cánh đồng ruộng bậc thang, tạo nên bức tranh làng quê vùng cao Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mua-vang-tren-thung-lung-chieng-sinh-o-dien-bien-post1138791.vnp