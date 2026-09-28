Mùa vàng trên thung lũng Chiềng Sinh ở Điện Biên

Vào mùa lúa chín, xã Chiềng Sinh (Điện Biên) khoác lên mình vẻ đẹp trù phú, hùng vĩ của vùng thung lũng miền núi Tây Bắc. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những làn khói mỏng bảng lảng trên cánh đồng trong ánh chiều tạo nên nét đẹp thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những khối núi đá phủ xanh cây rừng nổi bật giữa cánh đồng lúa vàng, tạo nên điểm nhấn độc đáo trong cảnh quan Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ánh hoàng hôn phủ sắc vàng cam lên những dãy núi và cánh đồng, tạo nên khung cảnh ấn tượng ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Từ trên cao, bản làng, những thửa ruộng mùa vàng và những dãy núi đá tạo thành những mảng màu đan xen giữa thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc vàng của lúa chín phủ rộng trên những cánh đồng nằm giữa các dãy núi, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những làn khói bốc lên giữa cánh đồng lúa trong ánh chiều tạo điểm nhấn cho bức tranh mùa vàng ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc vàng của lúa chín phủ rộng trên những cánh đồng nằm giữa các dãy núi, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoàng hôn nhuộm vàng những dãy núi đá và cánh đồng lúa, tạo nên khung cảnh bình yên ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc vàng của lúa chín phủ rộng trên những cánh đồng nằm giữa các dãy núi, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thung lũng Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Dòng sông uốn lượn giữa cánh đồng lúa chín dưới chân các dãy núi ở Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bản làng nằm xen giữa ruộng bậc thang tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cao Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bản làng nằm dọc theo những cánh đồng lúa chín, phía xa là những dãy núi tạo nên không gian đặc trưng của vùng cao Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Cánh đồng lúa chín bao quanh bản làng, tạo nên sự hài hòa giữa không gian sinh sống và sản xuất của người dân Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những mái nhà nổi bật giữa cánh đồng ruộng bậc thang, tạo nên bức tranh làng quê vùng cao Chiềng Sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)