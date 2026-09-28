Từ chiếc ghim áo của bà đến món phụ kiện thời thượng: Vì sao trâm cài áo bất ngờ trở lại?

Không còn chỉ là món trang sức nhỏ dùng để cố định khăn hay cài áo, trâm cài áo ngày nay được biến tấu thành phụ kiện nổi bật, đôi khi đủ lớn và cầu kỳ để trở thành tâm điểm của cả bộ trang phục.

Điều thú vị là trâm cài áo không phải món đồ mới. Trong nhiều thập kỷ, chúng từng xuất hiện trên ve áo khoác, khăn choàng, váy hoặc áo len như một cách vừa trang trí vừa tạo điểm nhấn.

Sau thời gian bị các loại phụ kiện hiện đại như dây chuyền, vòng tay hay túi xách lấn át, trâm cài áo đang được nhìn lại dưới một góc độ khác đó là không phải món đồ lỗi thời mà là một cách thể hiện cá tính.

Trâm cài áo hoa bản lớn rất được mọi người yêu thích, nó thể hiện rõ xu hướng hiện nay. Ảnh: Hola

Ảnh: Milanstyleguide

Mùa thu năm nay, những chiếc trâm cài áo không nhất thiết phải nhỏ nhắn và kín đáo.

Các thiết kế mang hình hoa, nơ, động vật, ngọc trai, hình học hoặc lấy cảm hứng từ trang sức cổ điển được sử dụng để tạo điểm nhấn trên áo khoác, khăn quàng, cổ áo sơ mi hay thậm chí túi xách.

Một chiếc trâm cài áo lớn có thể biến chiếc áo len đơn giản thành một bộ trang phục có chủ ý mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Trâm cài áo lấy cảm hứng từ đá trang sức cũng khá được ưa chuộng. Ảnh: Esty

Trâm cài áo ngọc trai nhỏ gọn nhưng vẫn nổi bật và sang trọng. Ảnh: Pearlylustre

Sức hút của trâm cài áo còn nằm ở khả năng thay đổi diện mạo của những món đồ quen thuộc. Một chiếc blazer mặc đi làm có thể trở nên nữ tính hơn chỉ với một chiếc trâm cài áo hoa.

Áo cardigan đơn giản cũng có thể mang vẻ cổ điển nếu được cài thêm một món phụ kiện nổi bật. Với những người thích tận dụng lại quần áo cũ, đây cũng là cách khá đơn giản để làm mới tủ đồ mà không cần mua cả bộ trang phục mới.

Gắn nhiều trâm cái áo cũng là một xu hướng năm nay, cũng là một cách thể hiện cá tính. Ảnh: Championat

Ảnh: Beautyeq

Sự trở lại này cũng phù hợp với xu hướng thời trang mùa thu 2026 đang tìm cảm hứng từ quá khứ. Bên cạnh trâm cài áo, nhiều chi tiết như nhung, tua rua, ren, phom dáng cổ điển và những món phụ kiện mang hơi hướng hoài niệm cũng xuất hiện trở lại theo cách hiện đại hơn.

Trâm cài áo trên cardigan gần gũi, dễ liên tưởng tới hình ảnh “món đồ của bà”. Ảnh: Juststylela

Ảnh: Vogue Mexico

Có lẽ vì thế mà trâm cài áo đang thoát khỏi hình ảnh “món đồ của bà”. Nó có thể cổ điển, nhưng không nhất thiết phải già cầu kỳ, nhưng không nhất thiết phải phô trương.

Và đôi khi, để một bộ quần áo cũ trông mới mẻ hơn, thứ cần thêm vào không phải là một món đồ đắt tiền, mà chỉ là một chiếc trâm cài áo đủ đặc biệt để người khác phải nhìn lại.