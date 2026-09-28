Taylor Swift vượt Beyoncé, trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải nhất lịch sử VMAs

Taylor Swift chính thức vượt Beyoncé để trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử MTV Video Music Awards (MTV VMAs), sau khi giành chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ đạo diễn xuất sắc nhất.

Chiến thắng này giúp Taylor Swift nâng tổng số giải thưởng tại MTV VMAs lên 31, qua đó vượt qua thành tích 30 giải của Beyoncé. Trước lễ trao giải, hai nữ ca sĩ cùng giữ kỷ lục với 30 chiến thắng, khiến cuộc đua giữa hai ngôi sao được đặc biệt chú ý.

Cột mốc mới đến với Taylor tại lễ trao giải diễn ra ở Nhà hát Peacock, Los Angeles. Đây cũng là năm đầu tiên MTV VMAs trao hạng mục Nghệ sĩ đạo diễn xuất sắc nhất, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật trong vai trò đạo diễn và góp phần nâng cao giá trị nghệ thuật của video âm nhạc.

Phát biểu trên sân khấu sau khi nhận giải, Taylor Swift gửi lời cảm ơn MTV vì đã duy trì sân chơi dành cho các sản phẩm video âm nhạc trong nhiều năm. Nữ ca sĩ đồng thời chia sẻ về hành trình phía sau những video do chính cô tham gia viết kịch bản và đạo diễn.

Theo Taylor, trong khoảng 60 video âm nhạc đã phát hành trong sự nghiệp, cô trực tiếp viết kịch bản và đạo diễn 18 sản phẩm. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là một phần mở rộng của hoạt động âm nhạc mà còn là phương thức để cô kể những câu chuyện theo cách riêng.

Taylor đặc biệt dành lời cảm ơn đến người hâm mộ, những người cô cho rằng đã khiến quá trình sáng tạo các video âm nhạc trở nên thú vị và giàu ý nghĩa hơn.

Việc giành giải Nghệ sĩ đạo diễn xuất sắc nhất vì thế không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích. Chiến thắng còn đánh dấu sự ghi nhận đối với vai trò ngày càng lớn của Taylor trong quá trình xây dựng hình ảnh và câu chuyện cho các sản phẩm âm nhạc của mình.

Tại MTV VMAs năm nay, Taylor Swift tiếp tục là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất với tổng cộng 11 hạng mục. Danh sách bao gồm Video của năm, Nghệ sĩ của năm, Nhạc Pop xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất, Biên đạo xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Album xuất sắc nhất và Bài hát của mùa hè.

Sau nhiều năm liên tục tạo dấu ấn tại MTV VMAs, Taylor Swift giờ đây đã chính thức vượt qua Beyoncé để thiết lập một cột mốc mới trong lịch sử giải thưởng. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn mở rộng sang lĩnh vực hình ảnh, kể chuyện và sản xuất video âm nhạc.