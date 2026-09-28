Quách Ngọc Ngoan ở tuổi 43: 'Mạnh mẽ đến mấy vẫn có những giây phút cô đơn'

Quách Ngọc Ngoan: Con gái thích xem phim bố đóng và muốn tham gia diễn xuất

Quách Ngọc Ngoan gây chú ý khi thường xuyên đưa đưa con gái út - bé Sumi Thanh Nhã (con chung của diễn viên Quách Ngọc Ngoan và doanh nhân Phượng Chanel) đi ra mắt phim mới. Mới đây nhất, nam diễn viên xuất hiện cùng con gái tại buổi ra mắt phim "Trại buôn người" ở TP.HCM và Hà Nội. Với nam diễn viên, sự có mặt của con gái là niềm vui đặc biệt trong ngày anh giới thiệu vai diễn mới đến khán giả.

Sumi Thanh Nhã 7 tuổi, hiện sống cùng mẹ tại Hà Nội, còn Quách Ngọc Ngoan chủ yếu làm việc ở TP.HCM. Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nam diễn viên cho biết mỗi lần ra Hà Nội, vừa xuống sân bay, anh thường đến thăm con trước khi giải quyết công việc. Khi xa nhau, hai cha con duy trì những cuộc gọi video.

Quách Ngọc Ngoan thường xuyên đưa con gái Sumi Thanh Nhã 7 tuổi đi thảm đỏ ra mắt phim mới.

"Tôi không ở gần con gái Sumi thường xuyên nhưng mỗi khi ra Hà Nội, điều đầu tiên tôi làm là sắp xếp thời gian gặp con. Tôi hay đưa bé đến các buổi thảm đỏ, lễ công chiếu phim để con hiểu thêm về công việc của cha. Chúng tôi thường xuyên liên lạc, gọi điện và trò chuyện qua điện thoại. Cứ 1-2 ngày, tôi lại gọi video call để hỏi thăm và nghe con kể chuyện", nam diễn viên chia sẻ.

Theo Quách Ngọc Ngoan, Sumi thích xem phim bố đóng. Khi còn nhỏ, cô bé có lúc chỉ chịu ăn cơm nếu được xem bố trên màn ảnh. Lớn hơn, Sumi từng nói muốn tham gia phim nếu phù hợp. Anh nhận thấy con thích ca hát và bắt chước người lớn nhưng gia đình mong cô bé dành thời gian cho việc học.

"Với các bộ phim được nhà sản xuất cho phép và phù hợp với độ tuổi, tôi cho con vào xem. Mỗi lần thấy cha xuất hiện trên màn ảnh, bé vỗ tay thích thú. Con hay nói: "Nếu có vai nào phù hợp, cha nhớ cho con tham gia". Nghe câu nói hồn nhiên ấy, tôi thấy hạnh phúc!", Quách Ngọc Ngoan tâm sự.

Nam diễn viên cũng chia sẻ về Cà Pháo - con trai chung với diễn viên Lê Phương. Cậu bé đang học lớp 9, sống cùng mẹ và có lịch học dày, nên hai cha con chủ yếu thăm nhau từ xa. Quách Ngọc Ngoan tự hào khi thấy con học tốt và có năng khiếu đàn hát. Quách Ngọc Ngoan cho biết Cà Pháo từng tâm sự rằng không muốn theo nghiệp diễn viên. Anh không áp đặt hay định hướng các con phải theo nghề mà muốn chúng tự do lựa chọn.

Quách Ngọc Ngoan ở tuổi 43.

"Khi về căn hộ của mình, tôi vẫn có những giây phút cô đơn"

Không sống cùng hai con, Quách Ngọc Ngoan nhận ra đôi khi anh cảm thấy trống trải. Sau mỗi ngày ghi hình, trở về nhà ở TP.HCM, có lúc anh không biết chia sẻ cùng ai, nhất là trong giai đoạn trải qua khó khăn tài chính và vắng bóng ở các hoạt động giải trí.

"Một người đàn ông dù mạnh mẽ, sắt đá đến đâu cũng có lúc cảm thấy trống vắng, cô đơn", nam diễn viên bộc bạch.

Quách Ngọc Ngoan cho biết mình học cách chấp nhận những khoảng yên tĩnh đó, xem đó như lời nhắc phải vượt qua chuyện cũ và tập trung công việc. "Cuộc sống là vậy, tôi học cách chấp nhận và đối diện với điều đó. Đôi khi chính nỗi cô đơn lại cho bản thân thêm ý chí, cảm xúc và sự mạnh mẽ để bước qua chuyện không vui, thay vì mãi mắc kẹt trong đó. Bây giờ, tôi chọn tập trung vào công việc, sống tích cực và trân trọng thứ đang có", Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Với anh, động lực lớn nhất vẫn là hai con: "Người chưa có con lúc buồn, hụt hẫng sẽ tìm động lực ở điều khác, còn với tôi, các con là lý do để vực dậy".

Quách Ngọc Ngoan vẫn độc thân ở tuổi 43.

Nói về chuyện tình cảm, anh cho biết sau những mối quan hệ không thành, bản thân không muốn đặt ra các tiêu chí cứng nhắc về hôn nhân, gia đình, bởi "hết duyên có lấy dây trói cũng không ở cạnh nhau được". Nếu bước vào một mối quan hệ mới, điều anh mong là sự an yên. Anh ngại ồn ào, không muốn đời tư bị bàn tán như trước.

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1984 quê Cà Mau, từng đoạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008. Được đào tạo diễn xuất chính quy, anh được biết đến qua nhiều phim nổi tiếng: Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long, Người bất tử,...

Tháng 11/2025, anh trở lại màn ảnh rộng với "Trái tim què quặt", sau bảy năm vắng bóng kể từ "Người bất tử" (2018). Từ đó đến nay, anh liên tục có phim ra rạp: Thiên đường máu, Báu vật trời cho, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh và hiện tại là "Trại buôn người". Trong phim này, Quách Ngọc Ngoan gây ấn tượng với vai phản diện tên Tài.

Theo số liệu Box Office Vietnam, tính đến trưa ngày 28/9, "Trại buôn người" chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu sau 3,5 ngày công chiếu, với số vé bán ra hơn 140.000 vé, 4.805 suất chiếu.

Trước khi chạm mốc trăm tỷ, tốc độ tăng trưởng doanh thu của tác phẩm đã gây chú ý. Riêng ngày 27/9, tác phẩm thu hơn 30 tỷ đồng, bán hơn 328.000 vé với 4.844 suất chiếu. Nhiều rạp ghi nhận tình trạng kín chỗ ở các khung giờ đẹp.

Quách Ngọc Ngoan vẫn giữ được sức hút ở tuổi trung niên.