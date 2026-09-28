Lan Hương Như Cố vượt mốc điểm nhiệt cao nhất năm 2026

Sau thời gian phát sóng, Lan Hương Như Cố chính thức ghi dấu thành tích mới khi vượt mốc 33.000 điểm nhiệt trên Tencent Video, trở thành một trong những tác phẩm có chỉ số nhiệt cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút của bộ phim cổ trang với câu chuyện gia đấu, quyền mưu cùng màn thể hiện nhận được nhiều chú ý của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa.

Theo dữ liệu được chia sẻ từ nền tảng, Lan Hương Như Cố đã nhanh chóng tạo nên đà tăng trưởng mạnh sau khi lên sóng ngày 11/9. Bộ phim chỉ mất khoảng 5 ngày để vượt mốc 30.000 điểm nhiệt trên Tencent Video, trở thành một trong những tác phẩm đạt cột mốc này nhanh nhất trong năm 2026. Sau đó, nhiệt độ tiếp tục tăng từ hơn 31.000 điểm lên 32.000 và chính thức chạm mốc 33.000.

Lan Hương Như Cố tạo dấu ấn mới khi vượt mốc 33.000 điểm nhiệt trên Tencent Video.

Với thành tích mới, Lan Hương Như Cố trở thành bộ phim thứ năm trong lịch sử Tencent Video đạt mức nhiệt trên 33.000 theo các số liệu được công bố từ cộng đồng theo dõi phim ảnh. Trước đó, một số tác phẩm như Khánh Dư Niên 2, Mộng Hoa Lục, Trường Tương Tư từng tạo dấu ấn lớn với mức nhiệt cao trên nền tảng này.

Không chỉ tạo hiệu ứng trên nền tảng trực tuyến, Lan Hương Như Cố còn cho thấy sức hút ở nhiều phương diện khác. Bộ phim đồng thời phát sóng trên CCTV 8 trong khung giờ vàng, đạt thành tích tốt về lượng người xem truyền hình. Trên các bảng xếp hạng trực tuyến, tác phẩm cũng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu về mức độ thảo luận và tương tác.

Thành tích 33.000 điểm nhiệt giúp Lan Hương Như Cố ghi tên vào nhóm những bộ phim đạt cột mốc cao trên Tencent.

Sức nóng của Lan Hương Như Cố đến từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là cách xây dựng nhân vật nữ chính Thẩm Gia Lan do Đàm Tùng Vận đảm nhận. Nhân vật vốn là tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng sau biến cố gia tộc phải thay đổi thân phận, sống dưới tên Hứa Lan Hương và bước vào hành trình sinh tồn đầy thử thách.

Điểm đặc biệt của vai diễn nằm ở quá trình chuyển biến kéo dài nhiều năm trong cuộc đời nhân vật. Đàm Tùng Vận phải thể hiện Hứa Lan Hương từ một cô gái trẻ tuổi đến khi trải qua nhiều biến cố, mang trong mình sự trưởng thành và những tổn thương sâu sắc. Nữ diễn viên lựa chọn lối diễn tiết chế, tập trung vào ánh mắt, biểu cảm và những thay đổi nhỏ trong tâm lý thay vì sử dụng quá nhiều cao trào.

Không chỉ gây chú ý bởi diễn xuất, Lan Hương Như Cố còn được đánh giá cao nhờ phần bối cảnh, phục trang và mỹ thuật được đầu tư công phu.

Nhiều khán giả đánh giá đây là một trong những vai diễn giúp Đàm Tùng Vận mở rộng hình ảnh sau thành công của các nhân vật trước đó. Từ những vai diễn thanh xuân gần gũi như trong Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, hình tượng mạnh mẽ trong Cẩm y chi hạ hay nhân vật gia đình trong Lấy danh nghĩa người nhà, nữ diễn viên tiếp tục cho thấy khả năng thích nghi với nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Bên cạnh Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa cũng nhận được sự quan tâm với vai Lâm Cẩm Kỳ. Nhân vật này không được xây dựng theo hướng nam chính hoàn hảo mà mang nhiều mâu thuẫn giữa trách nhiệm gia tộc, tình cảm cá nhân và những lựa chọn trong quá khứ. Sự thay đổi trong tâm lý nhân vật qua từng giai đoạn giúp tuyến tình cảm trong phim có thêm chiều sâu.

Từ một tác phẩm chưa tạo hiệu ứng quá lớn trong những ngày đầu, Lan Hương Như Cố từng bước tăng nhiệt nhờ nội dung nhiều lớp và màn thể hiện của dàn diễn viên.

Ngoài diễn xuất, phần hình ảnh cũng là một trong những yếu tố giúp Lan Hương Như Cố tạo dấu ấn. Êkíp đầu tư mạnh cho bối cảnh, phục trang và mỹ thuật nhằm tái hiện không gian cổ trang với phong cách gần gũi hơn với đời sống. Những khu vườn thực cảnh rộng lớn, hệ thống nghi lễ, trang phục thủ công cùng cách sử dụng ánh sáng tự nhiên góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Tuy nhiên, cùng với thành công về nhiệt độ, bộ phim cũng từng xuất hiện những tranh luận xoay quanh sự chênh lệch giữa chỉ số nền tảng và một số dữ liệu đo lường bên thứ ba. Một bộ phận khán giả cho rằng cần đánh giá thêm dựa trên nhiều yếu tố như lượng xem thực tế, khả năng giữ chân người xem và sức sống lâu dài sau khi kết thúc phát sóng.

Dù vậy, không thể phủ nhận Lan Hương Như Cố đã tạo nên một hiện tượng đáng chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2026. Từ một tác phẩm khởi đầu chưa quá bùng nổ, bộ phim từng bước tăng nhiệt nhờ nội dung có chiều sâu, dàn diễn viên thực lực và phong cách sản xuất được đầu tư.

Dù đạt thành tích ấn tượng trên nền tảng, bộ phim vẫn nhận được nhiều góc nhìn khác nhau từ khán giả về chỉ số nhiệt và sức ảnh hưởng thực tế.

Cột mốc 33.000 điểm nhiệt không chỉ là thành tích của riêng Lan Hương Như Cố mà còn đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của Đàm Tùng Vận. Với vai Hứa Lan Hương, nữ diễn viên tiếp tục củng cố vị trí của mình trong nhóm những gương mặt có khả năng tạo sức hút bằng diễn xuất và khả năng gánh vác một dự án dài tập.