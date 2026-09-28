Tình trạng đáng lo ngại của Xa Thi Mạn ở tuổi 51

Ngày 27/9, Xa Thi Mạn bất ngờ chia sẻ hình ảnh cân nặng trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của khán giả. Con số hiển thị trên cân là 98,4 pound, tương đương khoảng 44,6 kg, đánh dấu mức cân thấp nhất mà nữ diễn viên từng ghi nhận. Xa Thi Mạn cho biết nguyên nhân đến từ việc cô bị ngộ độc thực phẩm, khiến cơ thể sụt cân nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng và mong nữ diễn viên sớm hồi phục sức khỏe. Một số bình luận cũng hài hước hỏi Xa Thi Mạn đã ăn gì khiến cân nặng giảm mạnh, nhưng đằng sau những lời trêu đùa là sự quan tâm dành cho một nghệ sĩ đã gắn bó với màn ảnh Hong Kong suốt nhiều năm.

Xa Thi Mạn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cân nặng 98,4 pound trên trang cá nhân, tiết lộ đây là mức cân thấp nhất cô từng ghi nhận.

Ở tuổi 51, Xa Thi Mạn vẫn được xem là một trong những nữ diễn viên giữ phong độ tốt của làng giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng với lối sống kỷ luật, luôn duy trì hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, lần giảm cân này không đến từ chế độ ăn kiêng hay quá trình luyện tập mà là hệ quả của vấn đề sức khỏe. Chính vì vậy, việc cân nặng xuống dưới 90 cân trở thành điều khiến nhiều người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Xa Thi Mạn không chia sẻ quá nhiều về tình trạng bệnh lý của mình mà chỉ nhẹ nhàng đề cập đến sự thay đổi cân nặng. Cách phản ứng bình tĩnh và kín đáo này cũng phần nào thể hiện tính cách của nữ diễn viên trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Thay vì biến sự cố sức khỏe thành câu chuyện gây chú ý, cô lựa chọn chia sẻ ở mức vừa đủ với khán giả.

Ở tuổi 51, Xa Thi Mạn vẫn giữ được phong độ và hình ảnh chỉn chu, trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu mến của màn ảnh Hong Kong.

Những năm gần đây, Xa Thi Mạn cũng nhiều lần nhắc đến cách nhìn của cô về cuộc sống. Sau sự ra đi của nghệ sĩ gạo cội Hứa Thiệu Hùng, nữ diễn viên từng xúc động chia sẻ rằng cô có thêm nhiều suy nghĩ về sự hữu hạn của cuộc đời. Cô tiết lộ bản thân đã lập di chúc từ trước để đảm bảo tài sản được sắp xếp theo đúng mong muốn cá nhân.

Xa Thi Mạn từng chia sẻ rằng cô đã làm việc rất chăm chỉ để có được những thành quả hiện tại và không muốn những gì mình tích lũy bị sử dụng sai mục đích nếu có chuyện xảy ra. Với nữ diễn viên, việc chuẩn bị trước không mang ý nghĩa bi quan mà thể hiện sự chủ động và trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.

Bước vào làng giải trí sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1997, Xa Thi Mạn từng bước khẳng định vị trí bằng thực lực diễn xuất.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của Xa Thi Mạn, sự nghiệp của cô là câu chuyện về quá trình nỗ lực bền bỉ trong ngành công nghiệp giải trí Hong Kong. Sinh năm 1975, cô bước vào làng giải trí sau khi giành vị trí Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1997. Từ một gương mặt mới trên màn ảnh, Xa Thi Mạn dần khẳng định tên tuổi bằng hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn.

Cô từng chinh phục khán giả qua vai Chúc Quân Hảo trong Tháng Năm Rực Rỡ, nhân vật Nhĩ Thuần trong Thâm Cung Nội Chiến, cùng nhiều vai diễn nổi bật trong Cung Tâm Kế và Sứ Đồ Hành Giả. Đặc biệt, vai diễn Văn Tuệ Tâm trong Nữ Hoàng Tin Tức giúp Xa Thi Mạn tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất và sức hút của một nghệ sĩ kỳ cựu.

Không chỉ duy trì hình ảnh trẻ trung, Xa Thi Mạn còn được đánh giá cao nhờ cách lựa chọn nhân vật có chiều sâu và giàu cảm xúc.

Không chỉ dựa vào nhan sắc hay danh tiếng từ quá khứ, Xa Thi Mạn duy trì vị trí trong ngành phim ảnh nhờ khả năng lựa chọn nhân vật và sự nghiêm túc với nghề. Những vai diễn của cô thường có chiều sâu tâm lý, thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng nhiều cảm xúc phía sau vẻ ngoài kiên định.

Việc cân nặng giảm xuống mức thấp kỷ lục ở tuổi 51 trở thành một lời nhắc nhở rằng sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với bất kỳ nghệ sĩ nào, dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp hay đã có vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Người hâm mộ hiện chỉ mong Xa Thi Mạn sớm hồi phục để tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh với những vai diễn mới.

Từ một người đẹp bước ra từ cuộc thi nhan sắc, Xa Thi Mạn đã xây dựng sự nghiệp lâu dài và trở thành một trong những biểu tượng của truyền hình Hong Kong.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Xa Thi Mạn vẫn là cái tên được khán giả yêu mến bởi tài năng và sự bền bỉ. Lần chia sẻ về sự cố sức khỏe lần này không làm giảm đi hình ảnh chuyên nghiệp của nữ diễn viên, mà càng khiến công chúng thêm quan tâm đến một trong những gương mặt tiêu biểu của truyền hình Hong Kong.