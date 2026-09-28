Chàng trai mắc hội chứng lạ gây sốt trong phim 'Trại buôn người'

Phim điện ảnh Trại buôn người đang trở thành tâm điểm chú ý tại phòng vé Việt. Tính đến 28/9, phim vượt mốc 100 tỷ đồng theo nền tảng Box Office Vietnam. Trong sáng cùng ngày, phim bán hơn 132.000 vé qua 4.805 suất chiếu. Tác phẩm được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới.

Khai thác đề tài buôn bán người và các đường dây lừa đảo ở khu vực biên giới, Trại buôn người quy tụ dàn diễn viên đông đảo lên tới 700 người. Trong số dàn diễn viên nổi tiếng, sự xuất hiện của Đinh Viết Tường nhanh chóng nhận được nhiều chú ý. Đây cũng lần đầu tiên anh đóng phim.

Đinh Viết Tường đóng phim “Trại buôn người”.

Theo đó, Viết Tường không may mắc hội chứng TICs - rối loạn thần kinh khiến cơ thể co giật và phát ra âm thanh không kiểm soát. Vai diễn Nhân trong phim được nhiều khán giả nói như được sinh ra để dành cho Viết Tường.

Trong phim, Nhân là nạn nhân khuyết tật bị đẩy vào trại buôn người. Không có khả năng tự vệ, cậu liên tục bị những kẻ quản lý đánh đập, hành hạ. Khoảnh khắc cậu gặp lại mẹ (NSND Như Quỳnh đóng) trong trại mới thực sự khiến câu chuyện trở nên ám ảnh.

Cái kết bi thương dành cho hai mẹ con Nhân cũng là một trong những đoạn ám ảnh nhất phim. Nó không chỉ khiến nhân vật Nhân trở thành một trường hợp đặc biệt trong Trại buôn người, mà còn khiến phần diễn xuất của Đinh Viết Tường trở thành điểm nhấn khó quên dù đất diễn không nhiều.

Vai diễn của Đinh Viết Tường trong phim gây xúc động.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, ê-kíp phải mất khá nhiều thời gian để thuyết phục Viết Tường nhận lời tham gia dự án. Sau khi anh đồng ý gia nhập đoàn phim, nhà sản xuất đã viết lại hoàn toàn nhân vật Nhân để phù hợp hơn với chính Đinh Viết Tường.

Khi quay phim, Đinh Viết Tường phải nỗ lực gấp đôi khi cố gắng đè nén các phản ứng trên gương mặt để không làm hỏng những thước phim. Việc kiên trì hoàn thành tròn vai mà không đòi hỏi bất kỳ sự ưu ái nào từ ê-kíp là lý do khiến đồng nghiệp và khán giả ghi nhận thái độ làm nghề nghiêm túc của nam diễn viên trẻ.

Đinh Viết Tường truyền cảm hứng cho nhiều khán giả.

Trước khi đóng Trại buôn người, Đinh Viết Tường được biết đến qua câu chuyện vượt qua hội chứng TICs để theo đuổi nghệ thuật. Anh bắt đầu xuất hiện các cử động và âm thanh ngoài kiểm soát từ năm lớp 7, đặc biệt rõ rệt khi hồi hộp hoặc căng thẳng.

Năm 2025, Viết Tường xuất hiện tại buổi thử giọng trong chương trình Tân binh toàn năng. Anh mang đến một câu chuyện khiến ban giám khảo đồng loạt rơi nước mắt.

Chia sẻ tại chương trình, Viết Tường nói từng tự tin, song có những lúc lại suy nghĩ tiêu cực. “Ngày hôm nay khi đứng tại chương trình, tuy chưa có thành tựu nổi bật nhưng em đã chiến thắng được mình trong quá khứ, em rất tự hào về bản thân mình”, anh nói.

Với phần thể hiện của mình, Viết Tường nhận được vé vào top 100 của chương trình. Tuy nhiên, sau những cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí, Viết Tường vẫn chưa có cơ hội vào top 30 chung cuộc. Không thể tiến xa hơn tại chương trình nhưng câu chuyện của Đinh Viết Tường đã trở thành một nguồn cảm hứng.

Ngoài ra, Viết Tường cũng được yêu mến trong cộng đồng yêu vũ đạo với vai trò dancer và biên đạo. Anh từng gây chú ý khi góp mặt tại chương trình Dalat Best Dance Crew 2022 - sân chơi quy tụ nhiều nhóm nhảy chuyên nghiệp trên cả nước.

Chàng trai sinh năm 2002 từng tham gia Trạm yêu thương của VTV và một số dự án truyền cảm hứng dành cho người trẻ vượt lên nghịch cảnh.

Trên mạng xã hội, Viết Tường cũng là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với 928 nghìn lượt theo dõi trên Tiktok. Anh thường xuyên chia sẻ các video ca hát, nhảy và câu chuyện về hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình. Anh nhận được sự ủng hộ của khán giả vì sự cố gắng, lan tỏa điều tích cực trong cuộc sống.