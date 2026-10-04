Hành trình tìm lại tên các anh

Bởi vậy, với cán bộ, chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng, tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là thực hiện một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà còn là trách nhiệm, là nghĩa tình đồng đội và sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng tham gia khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trách nhiệm từ trái tim

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa ấy, ngay khi có chủ trương từ Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai chặt chẽ, tổ chức nghiêm túc với trách nhiệm chính trị cao nhất. Từ việc chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, khảo sát, nắm tình hình, xây dựng kế hoạch cho đến tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia chiến dịch, từng phần việc đều được triển khai bằng sự tận tâm, cẩn trọng và lòng tri ân sâu sắc.

Trách nhiệm chính trị đó không dừng lại ở chủ trương hay kế hoạch trên giấy, mà được thể hiện bằng việc nhà trường huy động lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn các xã Vật Lại, Quảng Oai, Bất Bạt (thành phố Hà Nội). Từ ngày 6/9 đến ngày 20/9/2026, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã huy động hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ, 70 lượt phương tiện trực tiếp tham gia khai quật, lấy mẫu đối với 181 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, hoàn thành bàn giao các mẫu phục vụ công tác giám định ADN. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ còn tham gia lao động, vệ sinh môi trường tại khu vực các nghĩa trang liệt sĩ...

Những con số trên phần nào phản ánh khối lượng công việc lớn đã được triển khai, nhưng vẫn chưa thể nói hết tấm lòng, trách nhiệm và nghĩa tình của những người trực tiếp làm nhiệm vụ. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ nhà trường, phía sau một phần mộ chưa xác định danh tính là một người đồng đội chưa được gọi tên, là một gia đình mòn mỏi ngóng trông. Từng phần mộ được khai quật, từng mẫu hài cốt được lấy và bàn giao đều đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối, bởi đó là niềm hy vọng nối lại thông tin với thân nhân sau nhiều thập kỷ xa cách.

Nhắc đến những ngày khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Đại úy Trần Huy, Trợ lý công tác quần chúng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở nhà trường nhớ nhiều đến những hôm mưa lớn kéo dài. Anh em vừa thực hiện công việc, vừa lo bảo vệ phần mộ đang khai quật. Mưa khiến công việc càng thêm khó khăn, trong khi từng thao tác vẫn phải tỉ mỉ, đúng yêu cầu chuyên môn. Chỗ nào chưa rõ, anh em hỏi kỹ lực lượng phụ trách, rồi mới tiếp tục. Có lúc thấm mệt, nhưng nhìn tấm bia chưa có tên, mọi người lại động viên nhau cố gắng. “Các bác, các chú đã hy sinh để chúng tôi được sống trong hòa bình. Hôm nay, được góp sức tìm lại tên cho các bác, các chú, ai cũng muốn làm thật tốt phần việc của mình. Lòng biết ơn lúc ấy nằm trong từng việc chúng tôi làm, từ bảo vệ phần mộ giữa trời mưa đến thực hiện đúng từng thao tác được hướng dẫn” - Đại úy Trần Huy bày tỏ.

Dù thời tiết mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng vẫn khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tại nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hành trình tri ân được tiếp nối

181 ngôi mộ được khai quật và lấy mẫu không chỉ ghi dấu những ngày cao điểm thực hiện chiến dịch với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự tham gia của hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc về tình cảm, trách nhiệm của người lính hôm nay đối với các thế hệ đi trước. Thông qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đồng thời trở thành một đợt giáo dục truyền thống sinh động. Hơn 70 tin, bài, video và hình ảnh được đăng tải, chia sẻ đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Nhưng sức lan tỏa sâu sắc nhất không chỉ nằm ở những câu chuyện được kể, mà còn nằm trong nhận thức, tình cảm và trách nhiệm được bồi đắp trong mỗi cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia.

Phía sau những phần mộ chưa xác định được danh tính vẫn còn đó những người thân đang mỏi mòn chờ đợi thông tin. Do đó, mỗi phần việc hôm nay không chỉ góp phần hoàn thành một nhiệm vụ chính trị, mà còn thắp lên hy vọng trả lại tên cho các anh, dần lấp đầy những khoảng trống do chiến tranh để lại. Với cán bộ, chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng, đó là trách nhiệm chính trị lớn lao, là đạo lý và nghĩa tình đồng đội sâu nặng.

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng nhấn mạnh: “Đảng ủy, Ban Giám hiệu xác định tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là “mệnh lệnh từ trái tim” của cán bộ, chiến sĩ nhà trường với các anh hùng, liệt sĩ. Do đó, Nhà trường chỉ đạo chặt chẽ từng khâu, phân công rõ trách nhiệm, phối hợp với địa phương và lực lượng chuyên môn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Bởi mỗi mẫu được bàn giao mang theo hy vọng tìm lại tên cho một người đã hy sinh và nỗi mong chờ của một gia đình. Các anh đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước; mỗi chúng ta hôm nay phải làm hết trách nhiệm để góp phần tìm lại tên cho các anh, đáp lại sự chờ đợi của gia đình và người thân”.

Trung tá Trịnh Văn Tùng, Chủ nhiệm Chính trị Trường Trung cấp 24 Biên phòng