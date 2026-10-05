Hiện tượng mạng 'Con ghét bố mẹ' có thật sự đáng lo?

"Con ghét bố mẹ" hiện tượng mạng chấn động

Nhóm lập cách đây nửa thập niên, nhưng chỉ khi "Con ghét bố mẹ" bất ngờ bùng lên như đám cháy dữ dội và phút chốc lan nhanh, thì truyền thông mới ồ ạt vào cuộc. Các bài phỏng vấn chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực có liên quan được thực hiện. Những nhận định, phân tích nguyên nhân, cảnh báo hệ quả cùng vô số các giải pháp đối phó, ngăn chặn được đưa ra.

Về phía phụ huynh, đa số tỏ ra khá bất ngờ. Nhiều người rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, lo lắng, hoang mang, phẫn nộ. Nhiều bố mẹ cảm thấy sốc và đau lòng. Thậm chí tổn thương khi con cái bày tỏ cảm xúc tiêu cực về bản thân mình. Họ xem đây là bằng chứng cho sự hư hỏng của một bộ phận trẻ em. Họ xem Group là một thứ gì đó kinh khủng cần được dẹp bỏ. Nhiều phụ huynh truy cập vào nhóm để "tìm con", để đọc status, thậm chí trực tiếp comment với nội dung phán xét, trẻ con bây giờ hỗn hào, vô ơn…

Chính sự hoang mang và các động thái mất bình tĩnh của người lớn đã vô tình đẩy nhóm trở thành một "hiện tượng mạng" chấn động.

Có thật sự đáng lo?

Theo những gì thể hiện trong các status và comment tại nhóm "Con ghét bố mẹ" thì chủ yếu các thành viên tập trung phản ánh những tổn thương tâm lý sâu sắc, sự uất ức và cảm giác bất lực của chúng trong mối quan hệ với gia đình, bố mẹ.

Cụ thể, xoay quanh những vấn đề như phải sống trong sự áp đặt độc đoán của bố mẹ; Bị áp lực nặng nề bởi kỳ vọng quá cao, nhiều nhất là trong kết quả, điểm số học tập; Sự bất cập về khoảng cách thế hệ dẫn đến thiếu sự thấu cảm. Đặc biệt đau lòng là những hệ lụy từ bi kịch và sự rạn nứt gia đình, quan hệ con chồng mẹ kế, bố dượng và con gái…

Cho thấy, những vấn đề được các em nêu ra không hề mới. Trên thực tế, trong nhiều năm qua, nhiều công trình nghiên cứu, các khảo sát sức khỏe tâm thần học đường, liên tục cảnh báo tỷ lệ học sinh gặp bất ổn tâm lý, stress, và trầm cảm do áp lực học tập và gia đình đang ở mức rất cao. Các vụ việc thậm chí vụ án xuất phát từ các hiện tượng trên cũng được các phương tiện truyền thông đưa tin.

Trước đó, mạng xã hội cũng từng xuất hiện "Hội những người ghét cha mẹ" hay các diễn đàn tương tự. Đồng thời việc con cái mâu thuẫn với bố mẹ còn là một thực tế dai dẳng qua nhiều thế hệ, không phải đến bây giờ mới xuất hiện.

Nay “nhờ” thuật toán mạng xã hội, từng “chiếc van xả” xuất hiện rải rác, đơn lẻ trước đây có cơ hội tập hợp lại thành một “buồng van” có sức mạnh làm vấn đề bùng nổ.

Tất nhiên, ảnh hưởng tiêu cực, rủi ro của “Con ghét bố mẹ” cũng là vấn đề đáng báo dộng. Về vấn đề này cũng như về sự vào cuộc của các doanh nghiệp công nghệ, về cách “hợp đồng tác chiến” của ba bên bốn phía, về vai trò cực kỳ quan trọng của bố mẹ như thế nào… đã được các phương tiện truyền thông dẫn lời các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực có liên quan, như chúng ta đã đọc thấy mấy ngày nay.

Vấn đề muốn nói ở đây là, chính nhờ vào sự bùng nổ của hiện tượng “Con ghét bố mẹ”, mà tiếng “kêu cứu đại diện” của các thành viên trong group mới được bố mẹ và cả xã hội chú ý lắng nghe và vào cuộc kịp thời không để trễ. Vậy, ở một góc nhìn nào đó, đây là có thật sự là tín hiệu đáng lo? Tất nhiên câu trả lời còn tùy thuộc vào cái cách chúng ta “xử lý” tình huống.